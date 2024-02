Cae una gravísima noticia para Millonarios y Santa Fe y por dos meses el estadio El Campín estará cerrado. El anuncio fuerza a estos dos clubes a tener que buscar sedes para continuar con la programación de partidos de la Liga Colombiana. Desde ya se dan los informes para que exista un plan B y así no perjudicar ni a la hinchada ni jugadores ni rivales.

Todo tiene que ver con la construcción del Complejo Deportivo y Cultural El Campín, que tiene en expectativa a los bogotanos y que promete ser una de las obras de infraestructura más importantes de Colombia en los últimos años. Esta remodelación e innovación promete modernizar el espacio y convertirlo en un punto de encuentro de cultura, turismo, recreación y deporte de Bogotá. Será un elemento clave de la arquitectura del país.

Pese a esas buenas noticias, para los equipos de Bogotá será todo un dolor de cabeza por sus cronogramas de partidos. Cabe recordar que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) había afirmado que mientras se avancen las obras del nuevo escenario no se verían afectados los partidos de fútbol, sí será una situación que colocará aprietos y será inevitable el cierre. Asimismo, los conciertos u otras actividades también se alejarán del escenario bogotano. El director encargado del proyecto, Edgar Miguel Cardona, habló con El Tiempo y confesó el plan que activa las alarmas en Millonarios y Santa Fe.

Según el IDRD, el proyecto hará una transformación total en la zona de 174.000 metros cuadrados, con inversiones que rondan los $2.4 billones de pesos. El IDRD dice que se demolerá por completo la estructura, pero por etapas, resultando en la ampliación del aforo de 39.724 espectadores a 45.000 personas. Esto forzará el ingreso de grúas y material pesado, planes de trabajo por ciclos y eso afectará la gramilla. En la planeación, habrá un momento que toque cerrar el estadio en un tiempo aproximado de dos meses.

“En las etapas constructivas del estadio vamos a ir haciendo cada una de las graderías con su estructura de la cubierta. Sin embargo, esa estructura no podrá ser finalizada hasta que no se haga una parte que se llama el ‘amarre’, que es cuando el 100% de la estructura descarga en sí misma. Cuando yo meta, tres o cuatro grúas dentro de la gramilla, claramente será mucho tonelaje y también se afectará la grama. Claramente, todo esto tiene que coincidir en una ‘para’ del fútbol para no afectar los partidos. Por lo que se hará durante el tiempo en el que termina un campeonato y empieza el otro, en el que más o menos se gastan un mes o mes y medio”, dijo Edgar Miguel Cardona en diálogo con El Tiempo.