“Tenemos un gran producto que debemos cuidar. Nuestro producto debemos mejorarlo y es no jugar todos los días, sino de viernes a domingo y evitar que nuestro producto se desgaste”, comentó Fernando Jaramillo en ‘Deporte Sin Tapujos’.

De esta manera, los equipos que compiten en Copa Libertadores y Copa Sudamericana tendrán los días entre semana para cubrir dichos compromisos. Cambio que más que todo beneficia a América, Nacional y Millonarios, los tres grandes de Colombia, que están llamados a siempre ser protagonistas en el exterior. Dimayor también quiere alejar ese tipo de polémicas como la que sucedió con Jaguares vs. Nacional.

