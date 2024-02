Una gran controversia se ha generado con la postura de Jaguares de Córdoba, en la que cuestionó que la Dimayor haya tomado la decisión de aplazar el partido por la fecha 8 de la Liga Colombiana I-2024 ante Atlético Nacional, por lo que desde el equipo de Montería han criticado fuertemente al presidente Fernando Jaramillo.

Desde el club ‘felino’ han indicado que los presidentes de los clubes habían acordado que no se podían aplazar partidos sin que los dos equipos involucrados llegaran a un acuerdo, pero en esta ocasión la Dimayor decidió correr la fecha del encuentro de manera unilateral, lo que ha desatado la furia de la dirigencia de los cordobeses.

Sobre el tema salió a hablar el presidente de Jaguares, Nelson Soto, quien en una entrevista para el programa ‘El Vbar’ de la emisora Caracol Radio, no se guardó nada y cuestionó al Jaramillo, pero también a la dirigencia del ‘verdolaga’, la cual había dicho que ellos no necesitaban que le aplazaran partidos.

“En la última asamblea el mismo doctor Jaramillo dijo que no se iba a aplazar ningún partido. El director deportivo dijo que no se podían aplazar y a renglón seguido se paró el presidente de Atlético Nacional y dijo ‘a mí no me aplacen ningún partido’. Intervine y dije que para eso debíamos tener solidaridad con los equipos que participan en torneos internacionales, les autorizábamos tener 5 jugadores adicionales. Ellos tienen 35 y nosotros 30”, dijo Soto.

La confesión del presidente de Jaguares

El dirigente del equipo de Montería, recalcó que los equipos que tendrán participación en las copas internacionales tiene unas plantillas amplias: “Con los 35 jugadores que quedaron aprobados en esa asamblea y otras que se han hecho, más los de jugadores de la sub-20 en la que los equipos importantes tienen grandes jugadores, ajustan 50 jugadores. Entonces no hay derecho a cambiar un partido cuando se dijo que tiene la facultad, con el número de jugadores, de cumplir con la Liga y el torneo internacional”.

Finalmente, Nelson confesó que aunque a algunos les parezca mal, ellos se está jugando mucho en la tabla del descenso, por lo que quieren aprovechar la situación para que Nacional no juegue con su equipo titular: “Hay que ser honestos, yo me estoy jugando el descenso y para mí no es igual enfrentar a Nacional con su nómina titular, que enfrentar a Nacional con un equipo alterno donde hay más posibilidad de obtener algún punto o algunos puntos”.

¿Cuándo se jugará el partido entre Jaguares y Atlético Nacional?

Ante la decisión de la Dimayor de aplazar el compromiso, la nueva fecha para el duelo entre ‘felinos’ y ‘verdolagas’, quedó para el día 27 de marzo a las 6:10 PM, duelo que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

