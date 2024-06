Yendo a los hechos, Santa Fe podría ser considerado un equipo grande del fútbol colombiano. Tiene títulos reconocidos por la Conmebol y en esto supera a Millonarios, pues el ítem internacional se le considera su deuda histórica. Seguramente, no está en el primer escalón, pero sí en el segundo, junto a Junior de Barranquilla o Deportivo Cali. Hay argumentos que el directivo parece que pasó por alto y prefirió alterar los ánimos.

Eso sí, en medio no faltan los rivales, citados por el mismo Millonarios. Recientemente, Gustavo Serpa, máximo dirigente del club ‘Embajador’, dijo que el FPC brilla con la presencia de grandes figuras como Falcao García en Millonarios o Hugo Rodallega “en un equipo pequeño de Bogotá”. Estas declaraciones alteraron los ánimos y el directivo no quedó bien parado por estas palabras.

Se colapsaron las redes y la hinchada de Millonarios aún no digiere el anuncio oficial. Lo que parecía un sueño, es una realidad, que seguramente se verá reflejada en cada partido con la cantidad de abonos que se van a vender. Una jugada maestra de los directivos del equipo bogotano que dan un verdadero golpe sobre la mesa en mercado de pases.

