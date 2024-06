Para aumentar rivalidades, poder obtener récords y viéndolo como un negocio antes que un movimiento para desbordar a las tribunas, las directivas se la jugaron y no dudaron en cumplir las pretenciones de Falcao, quien también se esforzó, consideró sus números y decidió darse la oportunidad de vestir la camiseta de Millonarios. Va por el récord de Aristizábal.

La hinchada de Millonarios aún no digiere el anuncio oficial. Lo que parecía un sueño, es una realidad, que seguramente se verá reflejada en cada partido con la cantidad de abonos que se van a vender. Una jugada maestra de los directivos del equipo bogotano que dan un verdadero golpe sobre la mesa en mercado de pases. ¿Cómo se responderán Atlético Nacional o América de Cali a este movimiento?

Millonarios y Falcao García llegaron a un acuerdo para este semestre. El ‘Tigre’ se vestirá de azul y blanco para esta temporada y la ilusión de los hinchas creció enormemente tras el mal 2024-I que tuvieron a nivel nacional e internacional. El goleador histórico de la Selección Colombia no solamente impacta al equipo bogotano, sino que alerta a sus principales rivales.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.