Deportivo Cali se convirtió en el impensado protagonista del mercado de pases del fútbol colombiano. Pese a la crisis financiera y deportiva y a la ida de Jorge Luis Pinto, el club azucarero ha sorprendido.

Jugadores como Juan Castilla, estrella de la Selección Colombia Sub 20, o el regreso de Teófilo Gutiérrez, marcar una lista ambiciosa en el Deportivo Cali, que tiene como meta alejarse del descenso.

Pese al esfuerzo, el Cali se encontró con una negativa que se siente y es la del portero José Luis Chunga, uno de los más apetecidos del mercado, que está sin equipo y abunda por el radar de la Selección Colombia.

Lo que se creía que era un fichaje viable, todo se convirtió en una novela. Según el periodista Alexis Rodríguez, la negociación se complica primero por la cantidad de arqueros que hay en el Cali.

Los informes indican que si no se ubica a Humberto Acevedo, quien Pinto habría pedido para la portería, José Luis Chunga no irá a Palmaseca. Por otra parte, también se dice que no hubo acuerdo en cuanto al tema salarial.