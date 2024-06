El club le habría comunicado al jugador de su no renovación a través de una carta.

El Junior decide no renovar a lateral que tenía cuatro temporadas con el 'Tiburón'

El Junior de Barranquilla ha revelado la no renovación del contrato del lateral derecho Walmer Pacheco, quien llevaba cuatro temporadas en el club ‘tiburón’. A pesar de que inicialmente se había reportado que la defensa del Junior no sufriría cambios, la decisión de no renovar el contrato de Pacheco ha sorprendido a algunos.

Pacheco llegó al Junior en 2021 procedente de La Equidad, donde había jugado durante seis temporadas. Desde su llegada a Barranquilla, se consolidó como titular en la defensa, siendo uno de los pilares del equipo en la zaga.

El lateral gozó de la confianza del técnico Arturo Reyes, quien lo incluyó en las alineaciones de los partidos más importantes, incluyendo encuentros de Copa Libertadores. De hecho, en la temporada 2024, Pacheco fue titular en cuatro partidos de la fase de grupos, siendo su primera y mayor participación en el máximo torneo continental a nivel de clubes.

La no renovación de Pacheco con Junior

De acuerdo con el reporte, se sabe que el Junior notificó al jugador con una carta sobre la decisión de no renovarle el contrato para otra temporada. Ahora el jugador será agente libre y estará disponible para cualquier otro equipo del FPC.

Pacheco con Junior en la Sudamericana

Además de su participación en la Libertadores, Pacheco también vistió la camiseta del Junior en la Copa Sudamericana. Sumado a su paso por el equipo ‘tiburón’, el lateral también cuenta con un registro de siete partidos en la Sudamericana con La Equidad.