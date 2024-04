Eso sí, la alegría no pudo continuar en el terreno de juego, pues Junior de Barranquilla no pasó del 0-0 ante Deportivo Cali, pero ese resultado le fue suficiente para instalarse en el grupo de ocho que clasificaron a cuadrangulares semifinales. Por otra parte, el lateral tuvo que salir del juego antes de finalizar el primer tiempo por molestias musculares y tuvo que ser reemplazado por Edwin Herrera.

No es la primera vez que Walmer Pacheco protagoniza un evento algo curioso, pues se le conoce en el camerino como alguien alegre que inyecta ese ADN barranquillero más que necesario en el Junior. En años anteriores, este mismo jugador se vio en rumores de posibles actos de indisciplina. Incluso, se dijo que había sido visto ‘enmaizenado’ en pleno Carnaval, situación el futbolista desmintió en rueda de prensa.

También se ve la imagen en la que se ve cuando se baja del vehículo en medio de las miradas de sus compañeros. Los videos no dejan de impresionar al Junior de Barranquilla, que ahora se concentra en la actividad en el grupo B de la Liga Colombiana I-2024, donde jugará contra Millonarios, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga.

No deja de impresionar, pues en las redes sociales quedó el video del curioso momento. El mismo Walmer Pacheco comenta que solicitó un servicio por una aplicación, y ahí fue cuando apareció el Chevrolet Sprint que muy amablemente lo llevó hasta el estadio de Deportivo Cali.

Insólita imagen se observó en la previa de la fecha 19 de la Liga Colombiana I-2024. Mientras todos los jugadores del Junior de Barranquilla andan con automóviles de alta gama, el lateral Walmer Pacheco dio una muestra de humildad y llegó en un particular carro a la concentración del equipo antes del viaje al Valle del Cauca, donde se disputó el compromiso contra Deportivo Cali.

