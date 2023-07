Una de las noticias más polémicas del mercado de pases en el fútbol colombiano. Cuando se esperaba que Juan Fernando Quintero continuara en Junior de Barranquilla, el mismo jugador confirma que se va.

Críticas no faltan ante esta decisión en medio de un contrato que iba hasta diciembre de 2023. Juan Fernando Quintero prefiere salir a las redes sociales y exponer su punto de vista, además de despedirse de la hinchada.

En su mensaje, Juan Fernando Quintero dice que no esperaba que una decisión personal trajera tantas historias y cuentos. Le dice a la hinchada que disfrute de la despedida de Sebastián Viera y que Barranquilla lo acogió como uno más.

“Hola, amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de Sebastián Viera. A la gente no se le puede engañar y el tiempo dará la razón. Y Barranquilla me acogió como uno más… Feliz tarde a todos y que disfruten”, dice Juanfer Quintero en Twitter.