Dayro Moreno ha hecho historia en el fútbol colombiano este sábado 16 de marzo, en el partido entre Once Caldas e Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. Luego de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, el atacante ha confesado cuál es su próximo objetivo, teniendo en la mira un nuevo récord.

Desde hace semanas se sabía que el récord de Dayro Moreno estaba por caer. El delantero igualó la marca de Sergio Galván Rey el pasado 10 de marzo, alcanzando los 224 goles en el fútbol colombiano. Ahora, lo ha superado para proclamarse como máximo goleador del FPC en solitario con 225 tantos.

El gol número 225 lo anotó este sábado, en la visita de Once Caldas a Independiente Medellín. Los Albos vencieron por diferencia 1-2, con el gol agónico de Dayro en los instantes finales para asegurar los puntos y su asombroso récord personal.

Dayro quiere otro récord

Luego de consagrarse como máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, parece que no hay mucho más para hacer a sus 38 años. No obstante, el futbolista de Once Caldas aún tiene algunas metas por delante en su carrera.

Ahora el atacante deja atrás la meta de convertirse en el máximo goleador del FPC y apunta a ser el máximo goleador colombiano de todos los tiempos. Esta marca la mantiene Víctor Hugo Aristizábal con 346 goles, sacando solo uno de ventaja sobre Radamel Falcao García.

Sumando todos los goles anotados en su carrera tanto dentro como fuera de Colombia, Dayro Moreno suma 335 goles, por lo que no está tan lejos del récord absoluto de goleadores colombianos. El jugador seguirá trabajando arduamente para conseguirlo.

“Acá en Colombia hay mucho goleador, eso no es un secreto. Puedo nombrar 20 o 30, y todos son grandes. Yo trabajo por lo mío, y voy a buscar ese récord, y como dijo el profe, también voy por Aristizábal” fueron las palabras de Dayro tras su gol histórico.