Atlético Nacional inicia una nueva etapa con la llegada de Pablo Repetto. El entrenador uruguayo ha sido presentado de manera oficial este martes 5 de marzo y ha dado su primera rueda de prensa, refiriéndose al duro reto que tiene por delante con el Verdolaga.

Atlético Nacional ha tenido un inicio de temporada muy por debajo de las expectativas, lo que llevó a la renuncia del entrenador, John Jairo Bodmer. El club se vio ante la difícil tarea de buscar a un entrenador con la temporada en curso y finalmente dieron con un DT de primer nivel.

Pablo Repetto, entrenador de gran recorrido en Sudamérica, será el encargado de revertir el complicado presente de Nacional. El DT ha comparecido ante la prensa este martes 5 de marzo y mostró su ilusión por iniciar su primera experiencia en el fútbol colombiano.

Palabras de Repetto

“Es un orgullo estar en esta institución con dos Copas Libertadores. Es uno de los grandes de América. Te dicen Atlético Nacional y ves a un equipo copero, un equipo grande de América. Estoy muy contento, me han recibido de la mejor manera. El club nos brinda todo para llegar al alto rendimiento” expresó el entrenador en su presentación.

Repetto recordó la final de la Copa Libertadores de 2016, cuando le tocó enfrentar al Verdolaga desde el banquillo de Independiente del Valle. “Al club lo enfrenté en la final del 2016. Ese día me llevé una gran impresión, sobre todo de la hinchada. Esa fue la carta de presentación del club conmigo. En 2020 hubo un acercamiento, pero no se avanzó porque yo tenía contrato con otro equipo. Ahora sí coincidimos, me llamaron, me sedujo lo que es el club, lo que había visto y ni hablar del proyecto deportivo; se hizo un contrato a dos años para tratar de buscar un equipo competitivo a nivel local e internacional“.

El nuevo DT habló del delicado momento que atraviesa Atlético Nacional. “El momento no es el ideal, pero generalmente, cuando hay un cambio de entrenador es por estos temas, muy pocas veces porque el equipo va primero. Nos toca esta realidad y la afrontamos con responsabilidad y optimismo“.

La clave para salir de la crisis

Pablo Repetto dio la clave para salir de la mala racha. “En los momentos complicados hay que estar juntos, darle confianza a los jugadores y que la gente esté cerca del equipo. En las malas mucho más apoyo, confianza, trabajo, acercamiento con todos. No veo otra forma que no sea esta. Hay momentos en los que hay que tener un rol de motivación, otros apuntados a la estrategia y el juego. Hoy lo principal es retomar la confianza en los jugadores. Trataremos de dar confianza y empezamos a trabajar pensando en eso“.