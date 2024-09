El partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se vio empañado por los actos violentos que se dio entre los hinchas de los dos equipos en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot, suceso que ha generado mucho rechazo por parte de los aficionados del fútbol colombiano, los cuales lamentan que todavía se den este tipo de hechos.

Publicidad

Publicidad

En las imágenes que se apreciaron por medio de las redes sociales se observa a los hinchas de los dos equipos agrediéndose, inicialmente, a los seguidores del Junior atacando a los locales y quitándoles algunas banderas, lo que despertó la fuerte reacción de la fanaticada ‘verdolaga’ y un caos total en el estadio.

El primer saldo de los enfrentamientos

El Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, dio el primer reporte de lo sucedido en el Atanasio, en donde confirmó que un policía y 20 hinchas resultaron heridos, número que con el pasar de las horas subió a 25, varios de los cuales debieron ser trasladados a centros asistenciales debido a la gravedad de las lesiones con arma blanca, como quedó evidenciado en imágenes, de las cuales 54 fueron incautadas.

Debido a la gravedad de los hechos, la sanción para Atlético Nacional no solamente podría ser por parte de la Dimayor, sino que también de la alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta que el club ‘verdolaga’ era el encargado de la seguridad y la logística en el escenario deportivo, incluyendo a la hinchada visitante.

Publicidad

Publicidad

Hinchas del Junior ante Atlético Nacional por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Presidente de la Dimayor se pronunció por lo ocurrido

En una entrevista para Noticias Caracol, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se refirió a lo acontecido en el Atanasio, en donde aseguró que desde la entidad han trabajado por el tema de la seguridad, por lo que pidió que a los responsables de los actos vandálicos hay que llevarlos ante la justicia para que respondan.

ver también Junior pediría los puntos ante Atlético Nacional, ante los desmanes en el Atanasio

“Hemos venido trabajando en las condiciones de seguridad, pero hechos como los de ayer nos llevan a pensar que no es suficiente lo que hemos hecho. Tenemos que tomar medidas más drásticas para que esto no siga sucediendo. Esto aleja a la gente del fútbol. Es un hecho que rechazamos. Lo importante es identificar a estas personas, judicializarlas y que todo el peso de la ley les caiga. No puede ser que estas personas puedan volver a ingresar a un estadio”, dijo Jaramillo.

Publicidad

Publicidad