La Liga Colombiana está cada vez más cerca de volver a tener una prueba de fuego a nivel continental con el inicio de la Copa Libertadores 2024, y ante la duda del juego que se pueda mostrar, Faustino ‘El Tino’ Asprilla apareció con la respuesta perfecta a cuál es el equipo que mejor juega en Colombia.

Para intentar llegar lo más lejos en la Copa Libertadores, Colombia tendrá a cuatro representantes: Atlético Nacional, Águilas Doradas, Millonarios y Junior de Barranquilla. Uno de estos equipos logró lo imposible con ‘El Tino’ Asprilla después de ser uno de sus mayores y más populares contradictores.

Mientras que Atlético Nacional iniciará su participación en la segunda ronda de la Copa Libertadores contra Club Nacional, de Paraguay, tanto Millonarios como Junior se ganaron el cupo directo a la fase de grupos al ser los campeones en los dos semestres de la Liga Colombiana en el 2023. De esta manera, Faustino Asprilla tendría un argumento más sólido para su respuesta perfecta.

Una de las narrativas más fuertes en la historia del fútbol colombiano es que ‘El Tino’ Asprilla puede ser considerado como uno de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos. No por nada fue uno de los primeros en marcar diferencia en el fútbol de Europa con equipos como Parma y Newcastle. A los dos títulos de la Copa Uefa, el exfutbolista ahora le suma opiniones picantes sobre el balompié.

Asprilla le concedió una entrevista a Deportes Caracol y luego de afirmar que “no podemos pensar que, porque vendemos futbolistas, entonces tenemos una liga buena. Creería que no es así. Al nivel internacional, cuando nos toca, demostramos que no nos va muy bien en Copa Libertadores o en Sudamericana. Hay que tratar de traer jugadores, sostenerlos y hacer más inversiones en futbolistas para que no se vayan tan temprano“; ‘El Tino’ se animó a contestar cuál es el equipo que mejor juega en Colombia.

El ‘Tino’ y la respuesta perfecta a cuál es el equipo que mejor juega en Colombia

A Faustino Asprilla le preguntaron cuál de los equipos colombianos es el que en la actualidad expone el mejor fútbol en las canchas, y a pesar de sus mil y una críticas que le ha hecho a este club, apareció con la respuesta perfecta por el tiempo de trabajo que ha tenido el entrenador. “Siempre creo que Millonarios por lo que lleva (Alberto) Gamero ya cinco años ahí con los mismos jugadores. Creo que Millonarios es el equipo que expone mejor fútbol aquí en Colombia”, le dijo ‘El Tino’ a Caracol Deportes.

La solución que propuso Asprilla para las polémicas del VAR en el FPC

En medio de una séptima fecha de la Liga Colombiana I-2024 en la que se vivieron grandes polémicas por el VAR (Video Asistencia Arbitral por sus siglas en inglés) como el escandaloso penalti que cobraron al último minuto en contra de América de Cali, ‘El Tino’ Asprilla propuso en Caracol Deportes que “el VAR lo veo muy mal, lo deberían quitar, es horrible” y agregó que “no entiendo nada de lo de la tarjeta azul. El fútbol lo inventaron hace más de mil años, ya deberían dejarlo como está”.