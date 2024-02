Una gran controversia se generó con el delantero Luis Fernando Sandoval, debido a que el delantero, que en la actualidad tiene contrato con el Deportivo Cali, tendría un acuerdo con el Deportivo Independiente Medellín para convertirse en su nuevo jugador a partir del segundo semestre del 2024, razón por la que no ha querido renovar con el conjunto ‘azucarero’.

Desde el club ‘azucarero’, tomaron la decisión de no contar más con el futbolista para lo que resta del semestre, es por esto que no se ha sido convocado en los últimos partidos del Cali, determinación que ha generado controversia, pero qué gran parte de la hinchada ha respaldado, teniendo en cuenta que el jugador no seguirá en el club.

El ‘Chino’ no ha ido a entrenar con el Deportivo Cali

A pesar de que el jugador no está siendo tenido en cuenta para los partidos, al tener contrato, debe seguir cumpliendo con sus entrenamientos, pero según informaron desde la capital vallecaucana, el atacante ha faltado con su compromiso en los últimos días y no ha hecho presencia en la sede de la institución.

De esta manera, si el jugador sigue incumpliendo y no asiste a los entrenos, el club podría finalizarle el contrato por justa causa, algo que no quedaría bien en el futbolista, que ya fue echado de un equipo en el pasado, cuando lo sacaron del Junior de Barranquilla, por llegar en estado de alicoramiento al entrenamiento.

El ‘Chino’ buscaría terminar su contrato con el Deportivo Cali

En las últimas horas, el periodista del canal Win Sports, Mariano Olsen, contó por medio de su cuenta de X, que Sandoval buscaría rescindir su contrato con el Deportivo Cali antes de que este finalice, esto debido a que, aparentemente, ha recibido algunas amenazas por parte de algunos aficionados, pero además, su carro habría sido atacado, razón por la que no ha asistido a los entrenamientos.

“Luis Sandoval negocia con el Deportivo Cali la rescisión de su contrato que vence el 30/6. El delantero denuncia amenazas contra él y su familia. El sábado su carro fue vandalizado en la vía pública, motivando, según su versión, la ausencia a los entrenamientos posteriores”, contó Olsen, por lo que en las próximas horas se podría conocer nueva información sobre el atacante.