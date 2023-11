El ELN confirmó este viernes en la noche que inició el proceso de la liberación del padre de Luis Díaz, don ‘Mane’ Luis, quien fue secuestrado el pasado 28 de octubre en su tierra natal, Barrancas, La Guajira. La noticia ya le está dando la vuelta al mundo y se espera que se confirme de una vez por todas lo que todos están esperando.

“Comandos con misiones económicas y uno de ellos realizó la privación de la libertad, que al ser reportada y verificarse que se trata del padre de Lucho Díaz, se orienta a su liberación por ser un familiar del gran deportista que queremos todos los colombianos”, se lee en el comunicado.

Además, agregan que “a partir del momento se inicia su proceso de liberación y queremos evitar cualquier incidente”. Sin embargo, no dan más detalles, pero se espera que en las próximas horas haya alguna noticia concreta sobre la liberación del padre de Luis Díaz.

Comunicado oficial

Último pronunciamiento del presidente Gustavo Petro

Antes de conocerse el comunicado por parte del ELN, el presidente Gustavo Petro se había pronunciado ante la situación que tiene a todos los colombianos con el corazón en la mano. El máximo mandatario rechazó todos estos actos de violencia y dejó un mensaje poco alentador.

“En el desarrollo de los acontecimientos, no han sido capaces de liberarlo. Hay una voluntad de liberarlo, pero las horas pasan. Y en la medida que el tiempo pasa, se torna muy peligroso la circunstancia en la que está el señor Díaz”, dijo Petro.

Presente de Luis Díaz tras el secuestro de su padre

Luis Díaz no la ha pasado bien por estos días, incluso desde Liverpool le brindaron todo tipo de apoyo, en los últimos partidos no jugó, pero según lo confirmó su entrenador, Klopp, ya se encuentra en entrenamientos y hará parte del equipo para el próximo compromiso, aunque depende del jugador y cómo se sienta para afrontar el juego ante el Luton Town que disputará el próximo domingo 5 de noviembre a las 11:30 AM, hora de Colombia

“Luis Díaz regresó a entrenar con nosotros hace 2 días, todo dependerá de él, esperaremos que pasará y cómo se sentirá Luis, no forzaré nada”, fueron las palabras del técnico del Liverpool, quien desde el primer día ha mostrado un gran respaldo y apoyo al futbolista colombiano.

Luis Díaz ha guardado prudencia y no se ha pronunciado de manera oficial. Las únicas palabras que se conocieron fueron las publicadas por la Policía Nacional cuando lo contactaron el primero día para avisarle que ya estaban trabajando junto al ejército para dar con el paradero de su padre.