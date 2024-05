En la Fecha 2 de los cuadrangulares, Junior no pasó del empate sin goles con Bucaramanga y hubo críticas para sus jugadores suplentes.

Tras vencer a Millonarios y empatar contra Bucaramanga, Junior de Barranquilla se ubica como el único líder del Grupo A en los cuadrangulares. El empate ante el equipo ‘Leopardo’ le garantizó el primer lugar de la zona, pero eso no termina de convencer a varios sectores de la prensa y la hinchada Rojiblanca. También son líderes en la Copa Libertadores 2024, pero las críticas no paran de caerle a varios de sus jugadores.

Tras igualar 0-0 ante Bucaramanga en territorio santandereano, Junior sumó un punto más en los cuadrangulares. El actual campeón del FPC quiere jugar su segunda final de Liga consecutiva para seguir con la defensa del título que consiguió en el 2023-2. Aun así, ese empate sin goles desató críticas y la primera en pegar fue la periodista barranquillera, Melissa Martínez.

“Los suplentes en un nivel preocupante”,Melissa Martínez

Quien no quedó nada satisfecha con el empate de Junior ante Bucaramanga fue Melissa Martínez. La periodista, reconocida seguidora del equipo Tiburón, no dudó en lanzar su ácida crítica contra los suplentes del elenco que dirige Arturo Reyes. Tuvieron que rotar la nómina pensando en Libertadores, por lo que se le dio protagonismo a otros jugadores que no son habituales en la titular. Aseguró que “su nivel es preocupante” y algunos se tomaron muy personal estas palabras.

Esposa de Marco Pérez le respondió directo a Melissa Martínez

Tras leer el comentario de la periodista, quien no dudó en responder fue la esposa de Marco Pérez, Jahle Hurtado. Sintió que la crítica fue para sembrar el odio y los ataques en redes sociales contra su pareja. Cabe recordar que el experimentado delantero llegó a Junior como goleador del FPC en 2023, pero ha tenido un semestre decepcionante con la camiseta del Tiburón. Se quedó a la sombra de Carlos Bacca.

“Te tengo que ver en alguna cancha”, le contestó la esposa de Marco Pérez a Melissa Martínez. Fue la advertencia que le lanzó en redes sociales tras la ácida crítica que lanzó la comunicadora, aunque nunca mencionó al jugador en cuestión.

Luego, en otra publicación, la esposa de Marco Pérez intentó explicar su respuesta a Melissa Martínez. Allí explicó que ella está incitando el odio contra su pareja de manera injustificada. Según ella, no había motivo o razones para lanzar ese comentario contra los jugadores que son suplentes en el Junior de Barranquilla.

“Mi comentario parte desde que ella es una figura pública. De una incita al odio. O sea, un buen resultado y de una pone que los suplentes. Si lo pones tú, yo me quedo tranquila. Me dio rabia verlo de ella”.