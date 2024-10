Son varios los futbolistas que brillaron en Atlético Nacional y en la Selección Colombia, uno de ellos fue Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez, quien hizo parte de una de las mejores épocas de la ‘tricolor’, pero que después de su retiro del fútbol profesional como jugador, decidió seguir ligado al deporte como entrenador.

Publicidad

Publicidad

‘Barrabás’ que también estuvo en otros clubes del FPC , vive en la ciudad de Medellín , en donde sigue practicando deporte a sus 64 años, especialmente ciclismo, disciplina en la que busca mantenerse bien físicamente, pero con la que desafortunadamente sufrió un susto muy importante que por poco le cuesta la vida, después de sufrir un delicado accidente en cercanías a la capital antioqueña.

El accidente que sufrió ‘Barrabás’ Gómez

El pasado 28 de octubre, ‘Barrabás’ Gómez, quien es hermano de ‘El Bolillo’, se encontraba en bicicleta en el kilómetro 1+020 de la vía Las Palmas, allí se fue hacia un hueco de 4 metros de profundidad, por lo que tuvo que ser rescatado por las unidades de atención de emergencias de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, los cuales los trasladaron a la Clínica El Rosario de El Poblado de Medellín.

El lamentable suceso dejó a Gómez con fuertes afectaciones en su salud, ya que se partió varias de sus costillas y la clavícula, razón por la que tuvo que ser operado, pero por fortuna, el exentrenador de Atlético Nacional se encuentra fuera de peligro y a la espera de iniciar su trabajo de recuperación.

Publicidad

Publicidad

‘Barrabás’ contó detalles de lo ocurrido

En una entrevista para ‘El Colombiano’, Gabriel Jaime narró lo ocurrido: “Yo venía subiendo por el alto de Los Topos en la bicicleta, estaba en compañía de mi señora, y la cadena se me zafó. La arreglé y subí un poquito más arriba. Entonces, como para coger impulso, paré y me resbalé, y me fui a un hueco el verraco, como de cuatro metros. Me fracturé ocho costillas, la clavícula y un pulmón sufrió un poco”.

A pesar de lo fuerte que fue el accidente, ‘Barrabás’ se mostró agradecido con la vida, ya que todo pudo haber sido peor: “Tardaron hora y media para sacarme… Por fortuna no quedé parapléjico, estoy bien, a la espera de la cirugía”.

Publicidad