Deportivo Cali no la pasa bien el Fútbol Colombiano desde hace varias temporadas. Los malos resultados hoy lo tienen por fuera del grupo de los ocho y cerca de la zona directa del descenso. La crisis de uno de los clubes más importantes del país ha generado situaciones complejas, invasiones en el terreno de juego, momentos bochornosos en los entrenamientos, roces entre directivos y ahora surgió un nuevo tema que llamó la atención.

Nicola profeta, quien estuvo bajo el mando de Jaime de la Pava, denunció diferentes problemas que lo afectaron en su momento a él y a varios jugadores del club. La entrevista con ‘Zona Libre de Humo’ generó todo tipo de comentarios en contra del entrenador que ya no hace parte de la institución ‘azucarera’.

Exjugador del Cali denunció maltrato por parte de Jaime de la Pava

Profeta dijo que tenía poca oportunidad de jugar, pero que él y otro compañero terminaron saliendo del club por los malos tratos del entrenador: “a parte de la poca oportunidad de jugar, hubo otros factores que aceleraron mi salida del Deportivo Cali, entre ellos la falta de comunicación, algo con el profe De La Pava. Varios jugadores tuvimos muchos problemas con De la Pava. Villarreal y yo nos fuimos a Santos por el maltrato de él, nosotros queríamos seguir”.

Además, agregó: “Vine de Selección, estuve en vacaciones y cuando llego de vacaciones, me debo presentar en Cali el 2 de enero. Los permisos de salida del país no los tenía yo como menor de edad y no me pude presentar sino el día después. Él (Jaime de la Pava) habló conmigo, se lo tomó personal y me puso el ejemplo de Álex Mejía, que había llegado un día antes. Creo que se lo tomó porque yo quería más vacaciones, pero fue por ser menor de edad y no tenía un permiso. Después las chances de jugar eran muy pocas y la oportunidad de ir a Santos llegó en buen momento, era lo mejor, salir”.

El jugador también expresó que no fue malagradecido con el equipo y por el contrario lo benefició con su salida: “yo no fui malagradecido con el Deportivo Cali, yo les dejé un valor con mi transferencia, pero tal vez no era el que ellos esperaban”, sentenció.