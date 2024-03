La reaparición de Fredy Guarín en las redes sociales ha generado un gran debate en las redes sociales sobre sus presuntas adicciones. Ahora, tras la polémica transmisión en vivo realizada a finales de febrero, el exjugador ha salido a aclarar su situación con sus presuntas adicciones.

Lo ocurrido hace algunos días con Fredy Guarín ha generado preocupación en algunos fanáticos. Luego de un retiro forzado por problemas personales en 2021, su reaparición en redes sociales con alcohol han vuelto a poner al exjugador de FC Porto, Inter y Millonarios en el foco mediático.

El pasado 29 de febrero, Guarín hizo una transmisión en vivo con vallenato y una cerveza en la mano. En el vivo, el exjugador pidió a sus seguidores que le pidieran a su pareja, Pauleth Pastrana que contestara sus llamadas telefónicas. Lo ocurrido se hizo viral.

“Por favor, llamen a Pauleth, llamen a mi señora… ¿Dónde está mi mujer? Por favor, la llaman. La intenté llamar y no me contesta… Le pueden decir que me llame y cuelgo este en vivo, se los pido. Dejo este en vivo cuando me llame y si no me llama, me enojo y yo me enojo muy mal” decía Fredy Guarín.

Lo ocurrido puso en boca de todos un posible problema del exjugador de la Selección Colombia con distintos tipos de sustancias, yendo desde el consumo de alcohol e incluso drogas. Sin embargo, el oriundo de Puerto Boyacá salió a desmentir sus supuestas adicciones.

Declaraciones de Fredy Guarín

“Nunca, se los juro por mis 3 hijos, nunca he metido nada por la nariz… La gente piensa que ‘el Guaro’ es alcohólico y ‘periquero’ y no, por ahí no es la vaina. Me gusta el alcohol, la cerveza, una champaña, un vino… Me gusta el chorro… Me gusta el alcohol, la cerveza, una champaña, un vino. Mis hijos lo saben, pero de ahí para allá, nada, lo juro por mis hijos, por mi vida” fueron las palabras de Guarín según informa RCN.