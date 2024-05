Millonarios vive uno de los semestres más irregulares desde queAlberto Gamero llegó como entrenador en diciembre de 2019 y al mejor estilo de la pregunta típica cuando no salen las cosas y uno piensa qué hubiera sido si, el entrenador ‘Embajador’ reveló el atacante del fútbol colombiano que le encanta. ¡Soñaba con jugar en ‘Millos’!

¿Ahora sí van por él como refuerzo? Millonarios llegó a perder cinco partidos consecutivos en la Liga Colombiana I-2024 y muchos lo daban sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares. Sin embargo, el equipo logró seis victorias consecutivas y empezó la Copa Libertadores 2024 con un empate frente a Flamengo. Los hinchas se empezaron a ilusionar, pero había un gran interrogante sobre la calidad de los refuerzos que no dejaba de inquietar.

Bajo la premisa de renovar la base de jugadores con la que habían salido campeones en la Liga Colombiana I-2023, las incorporaciones de Millonarios para el 2024 fueron Diego Novoa, Delvin Alfonzo, Danovis Banguero, Santiago Giordana y Emerson Rodríguez. Dos delanteros que le gustan mucho a Alberto Gamero se pudieron sumar o reemplazar algún nombre de esa lista, pero al final no se dio, y… ¿La historia hubiera podido ser otra?

Millonarios quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y en las dos primeras fechas de los cuadrangulares suma una derrota y una victoria. El equipo llega, pero no concreta las opciones de gol, y los refuerzos en ataque no han respondido como se esperaba. Mientras que Giordana suma tres goles en 1.281 minutos, Rivaldo Rodríguez registra dos goles y tres asistencias. Otros son los números de los delanteros que destacó Gamero.

Santiago Giordana y Alberto Gamero. (Foto: Vizzor Image)

Alberto Gamero le concedió una entrevista a César Augusto Londoño para el Diario AS, y cuando le preguntaron por los jugadores de la Liga Colombiana que podrían ser llamados a laSelección Colombia, primero mencionó a Leonardo Castro y luego agregó que “a mí personalmente, espero que el hincha de Millonarios no se vaya a enojar por eso, pero a mí me gusta mucho Rodallega. Jerarquía, gol”. ¿Lo quiso para Millonarios? “Sí, me gusta. Nunca supe si hablaron con él o no, pero a mí siempre me ha gustado. ¿A quién no le gusta Rodallega?”, le respondió el DT a Londoño.

Alberto Gamero reveló el atacante del fútbol colombiano que le encanta

Gamero continúo su lista de los jugadores del fútbol colombiano que podrían llegar a la Selección Colombia nombrando a “Johan Rojas, el de Equidad, qué calidad tiene ese jugador”, y luego llegó la gran revelación. “Hay un jugador que dicen que está muy viejo, pero me encanta… Darwin Quintero“, le confesó el entrenador de Millonarios al Diario AS. ¡Y el ‘Científico del gol’ estuvo cerca de llegar! Pero, los elegidos fueron Santiago Giordana y Emerson Rivaldo Rodríguez.

Darwin Quintero quería jugar en Millonarios

Carlos Darwin Quintero no continúo en América de Cali para el 2024 y llegó a Deportivo Pereira para seguir demostrando que a los 36 años sigue marcando diferencia. El delantero lleva nueve goles y cinco asistencias hasta el partido contra Junior de Barranquilla del domingo 19 de mayo y, según el periodista ‘Paché’ Andrade, Darwin soñaba con jugar en Millonarios. ¿Será el próximo refuerzo del equipo albiazul?