El proceso para que Atlético Nacional vuelva a pelear por títulos empezó con la llegada de Sebastián Arango Botero como nuevo presidente y Gustavo Fermani como director deportivo. De inmediato, inició la danza de los nombres que podrían llegar como refuerzos y los rumores trajeron como invitados a Edwin Cardona, James Rodríguez y Sebastián Villa.

¿Qué tan real es la posibilidad de que llegue alguno de estos nombres? Carlos Antonio Vélez dictó sentencia. James tiene los días contados en Sao Paulo, según la prensa en Brasil, porque el entrenador Luis Zubeldía no lo tendría en cuenta. Sin embargo, el salario que gana no se ajusta a la premisa con la que viene trabajando Nacional.

América de Cali hizo oficial el 10 de mayo que Edwin Cardona no seguirá con el equipo para la Liga Colombiana II-2024, y aunque pasó a ser jugador libre, Carlos Antonio Vélez tampoco lo ve llegando a Atlético Nacional. “Ni Cardona, ni James. No hay plata y tampoco los están buscando. Eso es pura carreta”, dijo el periodista de los canales RCN y Win Sports el 30 de abril. ¿Y Sebastián Villa si puede llegar?

Néstor Restrepo, periodista de la cuenta partidaria de X ‘Vamos Mi Verde’, publicó la versión que Villa se habría ofrecido para jugar en Nacional y ante la despedida que le hizo Francisco Gardia, compañero en el equipo Beroe de Bulgaria, el próximo club del extremo colombiano empezó a ser un misterio.

Villa anotó 5 goles en Bulgaria. (Foto: Instagram / @sebastian14villa)

Mientras que César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, informó que “Sebastián Villa tiene serias chances de cambiar de equipo en Bulgaria: el Beroe negocia su traspaso con el Ludogorets“, Carlos Antonio Vélez reveló las palabras con las que Nacional rechazó al extremo colombiano.

Nacional rechazó la llegada de Sebastián Villa con cinco palabras

“Los mismos que dijeron que venía Cardona y James Rodríguez a Atlético Nacional, cosa que es carreta y mentira, ahora surge el nombre de Sebastián Villa. He consultado con Atlético Nacional y me han contestado textualmente: ‘Los principios no se negocian’. Nadie discute la condición de Sebastián Villa, pero tiene un par de casos abiertos, uno de ellos con sentencia, por agresión física a damas en Argentina e intento de violación y cosas de ese tipo. Por lo tanto, ni tendrá cupo en selección nacional, ni va a tenerlo en Atlético Nacional (…) Me dicen desde la entraña de la institución que no han estado interesados, ni pensaron, ni pensarán en el señor Sebastián Villa, a quien le desean muchísima suerte, sobre todo en los temas legales y judiciales porque todavía tiene un expediente abierto sin ser decidido por la justicia argentina”, reveló Vélez en la columna ‘Palabras Mayores’ del 14 de mayo.

Villa habría elegido volver a jugar en Sudamérica

A pesar de la versión que tenía a Sebastián Villa muy cerca de firmar con el Ludogorets, de Bulgaria, Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol, publicó en X la decisión que habría tomado el extremo colombiano: “¡Sebastián Villa, vuelve a Sudamérica! El exTolima y Boca Juniors, con ofertas de Europa, Colombia y Brasil, al final eligió la tierra de los pentacampeones mundiales para continuar su carrera. El equipo se revelará en próximos días”.

