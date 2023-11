Nacional y Millonarios se enfrentaron en una nueva final del Fútbol Colombiano, esta vez por Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot donde el conjunto local se coronó campeón por la vía de los penales. Infortunadamente, no todo fue paz y alegría, pues hubo violencia al término del partido con un jugador de nuestro país, Ray Vanegas.

Antes y durante los 90’ minutos todo parecía marchar con normalidad pese a que había mucho hincha infiltrado del cuadro capitalino. Todos estuvieron concentrados en el partido y no había pasado nada a mayores, pero tras finalizado el compromiso, Ray, el hermano de Óscar Vanegas, realizó graves denuncias en sus redes sociales.

Graves denuncias de Ray Vanegas tras ser acorralado por varios hinchas de Nacional

El jugador del Centro Sportivo Alagoano se acercó a las instalaciones del estadio Atanasio Girardot para ver al equipo donde juega su hermano Óscar Vanegas, lo hizo en la tribuna occidental donde todo parece ser más calmado, pudo ver el partido con normalidad, pero saliendo del estadio fue acorralado y amenazado por varios hinchas de Atlético Nacional.

Ray Vanegas realizó graves denuncias en sus redes sociales, pues se sintió en peligro tras ser golpeado en la cara y las costillas. Aseguró que los aficionados del ‘verdolaga’ tenían armas blancas y, que, de no ser por la policía, hubiera terminado en tragedia.

Denuncia pública de Ray Vanegas

“Fui apoyar a mi hermano en la final Nacional vs. Millonarios. Saliendo del estadio, 5 hinchas o no se cómo se les llama a esos desadaptados me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas, casi me linchan. Tenían hasta navajas con las cuales me amenazaron, y ante esto, le tocó intervenir a la policía”, escribió Ray Vanegas en sus historias de Instagram.

El ambiente en el estadio Atanasio Girardot

Los hinchas de Atlético Nacional se acercaron al estadio Atanasio Girardot para ver a su equipo en una final más, y, pese a las protestas que han llevado a cabo durante todo el semestre, llenaron el escenario deportivo y prepararon una fiesta llamativa en la salida del equipo al campo de juego. Con extintores, bengalas, pirotecnia y muchos cantos apoyaron a su equipo que se fue apagando con el pasar de los minutos.

Sobre el final, cuando ya todos daban por perdida la final contra Millonarios, apareció Aguirre y encendió nuevamente el estadio que vio cómo su equipo volvió a gritar campeón ante su eterno rival, Millonarios, el mismo que les quitó la Liga a mitad de año en El Campín.