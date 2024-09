El partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay Dimayor 2024-II se vio interrumpido por una batalla campal en las gradas del Estadio Atanasio Girardot. Luego de los incidentes, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía emitió un comunicado anunciando las acciones a tomar.

El encuentro entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla era uno de los focos de atención de la fecha del FPC. No obstante, el partido por la décima fecha del campeonato fue suspendido por los incidentes en el estadio. Un grupo de hinchas iniciaron una fuerte pelea con armas blancas, que dejó un saldo de al menos unos 20 fanáticos heridos.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que debido a los hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Atanasio Girardot, se ha decidido suspender el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por falta de garantías. Desde la DIMAYOR rechazamos categóricamente los actos de violencia que empañan la fiesta del fútbol. En los escenarios deportivos de nuestro país debe prevalecer la sana convivencia. Hacemos un llamado a todos los aficionados a que vivamos la fiesta del fútbol en paz” fue el comunicado de la liga.

Comunicado la Alcaldía de Medellín

Luego de los incidentes, la Alcaldía de Medellín se pronunció por medio del secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa Mejía. El funcionario rechazó las acciones del grupo de violentos y aseguró que las autoridades trabajan para identificar y sancionar a los responsables.

Manuel Villa Mejía compartió el comunicado en sus redes sociales. “Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse. La Policía intervino para el control de la situación. El estadio y sus alrededores están siendo evacuados de manera controlada por la policía. Al momento un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos“.

“El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. Irresponsables! Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar” agregó.

