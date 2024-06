Junior de Barranquilla ya se encuentra de vacaciones luego de tener un inicio de año rescatable en el que logró avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y en el que se quedó a un partido de jugar la final por la primera estrella del Fútbol Colombiano. Los que no están de vacaciones son sus hinchas, quienes protagonizaron un episodio que generó comentarios divididos en redes sociales.

Hinchas del Junior forzaron las puertas del Metropolitano y entraron un ataúd

Un video se hizo viral este miércoles en el que se ve cómo varios hinchas del Junior de Barranquilla ingresaron a las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla con un ataúd. Según lo informaron medios locales, los aficionados llevaron el cadáver de uno de sus compañeros de barra que había fallecido hace unos días en medio de un accidente de tránsito.

Las imágenes en la tribuna sur del estadio en el que juega el equipo de sus amores generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues hay quienes repudian el hecho, pero también quienes apoyan el actuar de los hinchas que “le dieron una buena despedida” a su amigo.

Encuesta ¿Están de acuerdo con el actuar de los hinchas del Junior? ¿Están de acuerdo con el actuar de los hinchas del Junior? YA VOTARON 0 PERSONAS

La confesión de Freddy Hinestroza sobre su salida del Junior

“No, injusta no porque tú no puedes estancarte en un solo lugar, la vida va mostrando ciclos y a lo mejor mi lesión pudo haber sido una señal de que ya había cumplido un ciclo, entonces con más razón entendí que ya era hora y Junior es un equipo que voy a estar toda la vida agradecido. Cumplí un ciclo ahí, la vida continua y uno no se puede estancar en un solo lugar”. (VBAR Caracol)

Con la final del campeonato colombiano contra el Independiente Santa Fe a la vuelta de la esquina, Hinestroza se muestra confiado. Asegura que “son partidos diferentes” y resalta la importancia de su experiencia como jugador veterano diciendo como a veces le ha tocado hablar con los jugadores más jóvenes del equipo para guiarlos.