Muchos quedaron sorprendidos en los últimos días, debido a la confirmación de la salida de Win Sports, del narrador Javier Fernández Franco, más conocido como el ‘Cantante de Gol’, hecho que dividió las opiniones en los seguidores de las transmisiones del fútbol colombiano, pero el cual no fue el único que abandonó el canal.

En Win se vendría una reestructuración pensando en el futuro, en donde se darían algunos cambios en la programación, por lo que tendrían movimientos, que los televidentes irían notando, pero en medio de lo que podría pasar en el canal deportivo, se confirmó una nueva renuncia que dejó sorprendido a más de uno.

Renunció el presidente de Win Sports

Desde el propio Win Sports, se confirmó que su presidente, Juan Carlos Peña, pasó la carta de renuncia, la cual fue aceptada por parte de la junta directiva, por lo que el dirigente no hará más parte del canal deportivo, en lo que fue una decisión que tomó por sorpresa a muchos, teniendo en cuenta que se da en medio de la final de la Liga Colombiana.

“La Junta Directiva de Win Sports aceptó, en el día de hoy, la renuncia presentada por el Dr. Juan Carlos Peña, al cargo de presidente de la compañía, motivada por la intención de iniciar un proyecto en el campo del mercadeo”, informó Win sobre la salida de Juan Carlos, por lo que ahora se espera conocer cuál será el nuevo presidente.

Lo que dijo Javier Fernández de su salida de Win Sports

En una entrevista para Kienyke, el ‘Cantante del Gol’ reveló detalles de lo que fue su salida de Win Sports, de la que aseguró estar muy sorprendido, ya que no le dieron una razón para despedirlo, además, comentó que es la primera ocasión que le pasa una situación como esta, aunque dejó en claro que seguirá narrando y estará en la Copa América 2024 con el canal RCN.

“Es la primera vez que en 41 años que llevo de profesión que me pasan una carta y además sin justificación, porque la carta dice claramente que no hay ninguna justificación para que yo salga de Win, pero que igual desean que yo no esté por un tema de programación, porque van a hacer una reestructuración, porque seguramente el canal va a tener muchos más programas que fútbol, no sé, eso es lo que alcanzo a entender básicamente, pero siempre les dije que muchos éxitos, que ojalá todo mejore, muchas cosas tendrán que mejorar, es una cosa lógica en todas las empresas”, dijo Javier.