Independiente Santa Fe sufrió una muy dura derrota en condición de visitante ante Atlético Nacional, tras caer goleado por 3-0, resultado que dejó muy preocupados a sus hinchas y al entrenador Hubert Bodher, este último que no se guardó nada en la rueda de prensa post-partido y cuestionó con mucha vehemencia a sus futbolistas.

El técnico del ‘León’ se mostró muy molesto por la actuación de sus jugadores, por lo que hizo algo que no es muy común ver en el fútbol, como lo es revelar sus inconformismos con los futbolistas en público, a los que le criticó que no pudieran dar un pase bien o parar un balón, por lo que indicó que con nóminas inferiores ha conseguido mucho más en otros clubes.

“Cuando tú comienzas a ver que para parar una pelota es complicado, que para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración como técnico. Vengo de decir, con equipos que he tenido menor nómina he competido mucho mejor, pero lo de hoy es frustrante, y veo que Nacional es justo ganador porque tuvo mejor capacidad a nivel individual. Hoy cometimos horrores y no estoy hablando de niños. Yo resumo en que ha pasado capacidad a nivel individual y espero que tengan más tranquilidad y seguridad para jugar”, dijo Hubert.

Posteriormente, el técnico del equipo ‘cardenal’ fue más allá y dio nombres de jugadores que no tuvieron una buena noche, por lo que trató de hacer variantes, pero no le dieron resultado para mejorar el juego ofensivo de Santa Fe, al no lograrlo, aseguró que el ‘verdolaga’ fue un claro ganador del encuentro.

“En el segundo tiempo sale Jersson, entre Batalla, buscando un hombre que nos dé amplitud y después sale (Ever) Valencia que durante todo el tiempo que estuvo jugó hacia atrás, y hoy no estuvo claro, no pesó en el juego. Había que buscar alternativas para que esto cambie. No sentimos un peso al frente. Hoy Nacional fue justo ganador. Nosotros no tenemos una nómina como ellos y como equipo no hicimos lo correcto”.

Los números de Santa Fe en el partido

Y es que las fuertes palabras del entrenador Bodher queda respaldadas con los contundentes números, porque según las estadísticas, durante el encuentro Santa Fe solamente tuvo cinco remates, de los cuales dos fueron a la portería, por lo que fue muy pobre el juego ofensivo que mostraron los bogotanos en Medellín.

Además, el ‘León’ tuvo el 47% de la posesión de la pelota, teniendo 365 pases, con una efectividad del 79% a la hora de entregarla, cometió doce faltas y recibió cuatro tarjetas amarillas a lo largo de los 90 minutos.

