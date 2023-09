Una gran controversia se ha generado en el fútbol colombiano, debido a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en donde le formuló pliegos a 29 clubes del fútbol colombiano y a algunos dirigentes, por no cumplir con el régimen de protección de competencia en el fútbol femenino.

Uno de los directivos que está en el listado de investigados, es Eduardo Méndez, actual presidente de Independiente Santa Fe, el cual viene siendo muy criticado por gran parte de la hinchada, debido a las decisiones que ha tomado con el club, las cuales no han llevado que el equipo sea protagonista del campeonato en los últimos campeonatos.

Pues Méndez fue entrevistado en la emisora W Radio, allí se refirió a la decisión de la SIC de investigarlo por los posibles malos manejos en el fútbol femenino, a lo que indicó que “me cogió de sorpresa, ayer en horas de la noche. No esperaba eso… Se me hizo muy extraño que trajeran ese pedacito, porque cuando llego al Unión se hace una prueba piloto en 2017, no había divisiones menores y pocas escuelas en Magdalena de fútbol femenino”, dijo inicialmente.

Méndez reveló cómo se maneja el fútbol femenino en Santa Fe

El dirigente ‘cardenal’, aseguró que desde el cuadro ‘rojo’ de la capital las mujeres tienen las mismas condiciones que los hombres, solamente las variaciones son en los salarios, aunque hay jugadoras que ganan sueldos de más de 10 millones de pesos.

“Yo llegué a mirar los contratos de Santa Fe de las niñas del año 2017 y veo que son muy similares al de los hombres. Solo varía en género, nombre y salario que con cada una se acordaba… Hoy en Santa Fe hay contratos desde 3 millones hasta 10, 12 millones. Esto es una empresa que debe planificarse y moverse con unos presupuestos que se manejan. No he tenido problemas con ninguna jugadora… Según lo que veo en este pliego de cargos, Santa Fe es uno de los que paga mejor porque tiene otros presupuestos”, dijo Eduardo.

La posible liquidación del club

“Santa Fe es una institución que de acuerdo a sus dificultades económicas hoy en día está en la Ley 1116. Venimos cumpliendo a esa Ley porque consideramos que tal como nos acogimos podemos cumplir, por eso hemos sido muy cuidadosos en el gasto. Pero si le llega una multa al club por haber fomentado el fútbol femenino nos llevarían a una causal de liquidación, que pasaría a manos del Estado, es lo que pienso hoy en día“, sentenció Méndez.

Que después resaltó el papel que ha hecho el club en el fútbol femenino en Colombia: “El club ha sido 3 veces campeón del fútbol femenino y que ha invertido un buen capital para fomentar el fútbol femenino, es el que más se ve agobiado en un fallo por cumplir y fomentarlo. Me pareció muy doloroso, esto es muy delicado y confío en las autoridades, la SIC y el gobierno que recapacite y mire bien que están haciendo. Van a intervenir el fútbol que hay muchas empresas que funcionan con limitantes. Se corre el riesgo de que se liquide Santa Fe”.