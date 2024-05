Pero hubo otros momentos donde la polémica no ha faltado, como por ejemplo la final perdida ante Millonarios en la Liga I-2023, cuando jugaba en Atlético Nacional. O el sobrepeso que lo alejó de las actividades con el club ‘Verdolaga’ aún siendo jugador inscrito en la institución.

Vale resaltar que Jarlan Barrera fue considerado una promesa del fútbol colombiano en sus épocas como Sub 20 y han existido momentos en los que se ha destacado por su buen nivel en la cancha, estuvo en el Junior finalista de la Copa Sudamericana 2018 y fue campeón de Liga Colombiana I-2022 tras un gol de cabeza de su autoría en Ibagué ante Deportes Tolima.

