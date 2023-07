Jorge Luis Pinto confirmó su renuncia al Deportivo Cali, hecho que ha generado muchas críticas a la dirigencia del club vallecaucano, debido a que dejaron ir a uno de los entrenadores más prestigiosos del país, por contratar a Luis Fernando Sandoval, jugador que ha sido criticado por sus actos de indisciplina.

Pues tras varias horas de haber pasado su carta de renuncia, Pinto habló sobre lo que vivió en el Cali en una entrevista con el periodista Jaime Alberto Dinas para el canal ‘TelePacífico’, allí confirmó que el principal motivo de su salida fue la forma en la que le quisieron imponer la contratación del ‘Chino’ Sandoval.

Además, el experimentado técnico no ocultó su tristeza por lo ocurrido, ya que en medio de la crisis económica trató de siempre ayudar al equipo, convencer a los jugadores para que asistieran a los entrenamientos a pesar de que no les paguen y hasta dieron de su propio dinero en ocasiones para poder cumplir con las sesiones.

“Siento de todo, tristeza, dolor. Lo que más me gustó cuando conocí a los directivos es que me parecieron caballeros, señores decentes. Es la Junta Directiva de Deportivo Cali. Nunca pensé que pudiera pasar esto. Me siento mal, golpeado. Me entregué de corazón. Me importó un carajo la situación económica. Se lo dije al presidente cuando me contrató. Dije que venía a ganar y no por plata. Quería venir a levantar una linda institución como es Deportivo Cali”, dijo Pinto.

Y agregó: “Las lágrimas son por dejar un proyecto frustrado. Iba muy bien, con sentimiento, amor por la camiseta. Me voy feliz por el grupo que queda. Es un grupo de oficio, de trabajo, aplicado y que entendió las cosas y exigencias del fútbol de hoy”.

Aquí la entrevista completa a Pinto en Telepacífico: