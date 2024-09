Junior de Barranquilla atraviesa un momento complicado en esta Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El ‘Tiburón’ corre riesgo de quedar afuera de los cuadrangulares, pero han rescatado un empate valioso este domingo ante Jaguares. El entrenador, César Farías salió a dar la cara junto al capitán, Carlos Bacca luego del encuentro.

Publicidad

Publicidad

El inicio de ciclo de César Farías con Junior está teniendo complicaciones. Ha pasado más de un mes desde la última vez que el equipo ganó un partido (ante Deportes Tolima) y han vuelto a dejar puntos. Este domingo, el equipo rojiblanco visitó a Jaguares y logró salvar el empate.

Los jugadores del ‘Tiburón’ pudieron responder sobre el césped y evitar una nueva derrota en la última fecha. Sin embargo, la sequía de victorias continúa y el entrenador salió a dar la cara en la conferencia de prensa, acompañado del capitán del plantel.

El análisis de Cesar Farías

El DT de Junior valoró la actitud de sus jugadores para buscar el empate. “Venimos sin confianza, sin seguridad en el juego. Necesitábamos tal vez un respirito como el de hoy. Yo se que uno quiere ganar, pero a veces los puntos de partida son así. Vi un equipo que nunca bajó los brazos. Hoy me llevo sensaciones buenas, el equipo se ha podido entregar ante la dificultad“.

Publicidad

Publicidad

“Desde chiquito me enseñaron a luchar, a no rendirme. Hoy se los había manifestado a mis jugadores, les dije ‘no me importa si me tengo que ir en unos minutos, pero que yo sienta que ustedes dieron todo’ y eso lo vi” agregó el entrenador venezolano.

Carlos Bacca

En la misma línea del entrenador, Carlos Bacca destacó las ganas del equipo por conseguir el resultado. “Aquí empatamos y cuando llegamos al vestuario dijimos que el punto va a ser importante. En mi vida y en mi experiencia siempre lo he dicho, el que abandona no tiene premio, a veces muchas personas no tienen éxito porque cuando llega la dificultad abandonan, y esas personas que abandonan ese día es cuando más cerca estaban de conseguir el éxito. Ahora mismo no se puede abandonar, ahora es cuando tenemos que colocar el pecho, seguir trabajando…“.

Publicidad