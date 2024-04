El club tiburón tendrá un partido duro contra Once Caldas, el árbitro podría jugar un papel fundamental.

Junior tiene árbitro designado para el partido contra Once Caldas

Carlos Betancourt será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Junior de Barranquilla y Once Caldas por la jornada 18 del fútbol colombiano. El árbitro vallecaucano, con amplia experiencia en la liga nacional, tendrá la responsabilidad de dirigir este importante partido que se jugará el 20 de abril.

La designación de Betancourt se produce en medio de la polémica por la solicitud de Once Caldas de contar con un veedor arbitral para el encuentro. El equipo de Manizales, al igual que Independiente Medellín en fechas recientes, ha expresado su preocupación por el arbitraje y ha pedido medidas para garantizar la transparencia e imparcialidad de los partidos.

Sin embargo, aún no hay información oficial sobre si la Dimayor accederá a la solicitud de Once Caldas. En el caso de Independiente Medellín, la Dimayor solo les concedió un veedor arbitral, pero no el cambio de árbitro que habían pedido.

El arbitro

Hasta ahora no hay ‘grandes quejas’ sobre el árbitro Betancourt, solo lo normal que algunos hinchas escriben en las redes sociales sobre algo que no les gusto del trabajo del árbitro. Lo único que se sabe del árbitro es que le gusta parar mucho el juego.

Cabe destacar que la presencia de un veedor arbitral no implica que tenga la potestad de intervenir en las decisiones del árbitro central. Su función se limita a observar el desarrollo del partido y reportar cualquier situación irregular que pueda detectar.

Los recientes errores arbitrales han generado gran preocupación entre los clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) de cara a las fechas finales del campeonato. La búsqueda por un juego limpio y la atención a los detalles que pueden afectar directamente los resultados de los partidos son claves para garantizar la justicia deportiva.

Confesiones

El reciente caso del árbitro del partido Millonarios vs. Junior, quien confesó sus errores tras el encuentro, encendió las alarmas y puso de manifiesto la necesidad de tomar medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Los clubes exigen mayor rigurosidad y profesionalismo por parte del arbitraje colombiano, especialmente en las instancias decisivas del torneo, donde cada punto puede marcar la diferencia entre el título y el fracaso.

La afición también juega un papel importante en este tema. Es necesario mantener un comportamiento respetuoso y deportivo hacia los árbitros, evitando las agresiones verbales y físicas que solo contribuyen a crear un ambiente hostil y negativo.