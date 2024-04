El árbitro de Millonarios vs. Junior rompió el silencio y confesó los graves errores que cometió en El Campín.

Sanabria explica que el asistente Richard Ortiz le decía “falta” a Jorge Duarte, pero lo “ignoró completamente”. En el intermedio, los jugadores de Junior cargaron contra el línea, que les dijo que Duarte no quiso sancionar la falta, por eso las insistentes quejas de Didier Moreno en rueda de prensa y zona mixta.

Luego, durante el programa ESPN F90, Rafael Sanabria reveló la otra versión de Melissa sobre este suceso. La periodista parece se retracta, pues el analista arbitral dice que la comunicadora le comenta que no hubo pelea, pero sí una fuerte discusión.

Según la periodista Melissa Martínez en la red social X, los jueces se fueron a las manos en el entretiempo del partido por las mismas razones anteriormente mencionadas. El asistente le marcó la falta y el central Jorge Duarte no quiso sancionarla.

“Sí fue falta, pero no pensé que la situación fuese a terminar en gol. Le quise dar celeridad al juego”.

A Jorge Duarte se le salieron las cosas de las manos tras el gol, pues ya no podía revertir la jugada, ni mucho menos revisarla. Absolutamente nada. Solamente, tenía miradas para enfrentar las fuertes palabras y duros reclamos del Junior, además del bochornoso momento en el que el ‘Tiburón’ intentó retirarse del partido. Falla arbitral gravísima que deja expuesta la crisis del gremio en Colombia y que a cualquiera lo saca de casillas. En este caso, al club barranquillero lo sacó por completo del juego y puso la balanza a favor de Millonarios.

