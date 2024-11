La Selección Colombia recibe un duro golpe y no jugaría importante torneo en 2025

El periodista Carlos Antonio Vélez bajó de inmediato esa posibilidad y ya no habría viaje a Estados Unidos.

¿Cree que es buena la decisión que Colombia no vaya a la Copa Oro 2025?

El otro motivo por el que Colombia no habría sido invitada es porque se prioriza de otra manera la preparación para el Mundial. Lorenzo preferiría rematar con los seis partidos de Eliminatoria y jugar amistosos con rivales de renombre.

Según Carlos Antonio Vélez, en la red social X (Twitter), la decisión que se habría tomado es que la Selección Colombia no juegue la Copa Oro 2025, primero porque el equipo no ha recibido la invitación, siendo la Selección Qatar la única que recibió la tarjeta.

Ese el itinerario del cuerpo técnico, que no baja la guardia y que además va por el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. En medio de ese plan, se creía que la Copa Oro estaría en los planes (máximo torneo de la Concacaf), tal como se informó en meses anteriores. El periodista Carlos Antonio Véle z bajó de inmediato esa posibilidad y ya no habría viaje a Estados Unidos.

