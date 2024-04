En la tabla de posiciones, Junior de Barranquilla suma cuatro puntos, los mismos que Universitario, a la espera del juego LDU Quito vs. Botafogo, que se jugará en Ecuador el próximo 11 de abril. Un empate en este partido dejará bien parado al club barranquillero y todavía en las primeras posiciones.

Las angustias también las pasó el Junior de Barranquilla porque las opciones que podría crear, no lograban hacer efecto y convertirse en gol, como por ejemplo el remate de Déiber Caicedo tras pase de Marco Pérez finalizando el partido, más que suficiente para que el arquero Sebastián Britos sea una de las figuras de este empate.

Junior de Barranquilla sacó un empate de local ante Universitario de Lima. Un 1-1 final que deja ver que fue un partido bastante complicado para el local, nada comparado con su visita a Río de Janeiro en días pasados, cuando le pasó por encima a Botafogo con tres goles. La nómina estelar del técnico Arturo Reyes no pudo ante un club peruano que generó opciones de gol y por momentos estuvo cerca de aumentar el marcador.

