Águilas Doradas aún no han ganado una Copa Libertadores, pero según las predicciones recientes de tres motores IA diferentes el equipo de Rionegro podría estar cerca en 2024 de ganar una sobre los otros clubes colombianos que estarán en el torneo.



Solo Atlético Nacional y Once Caldas tienen título de Libertadores. Nacional gano uno en 2016, pero desde entonces ningún otro grande o pequeño equipo del FPC ha logrado ganar la copa del torneo más importante de Sudamérica.



La temporada pasada fue buena para Águilas Doradas en el FPC, las cosas funcionaron bien con César Farías que hoy en día ya no es el entrenador de la institución, pero eso no ha marcado mucho la diferencia.

La IA predice el futuro de las Águilas Doradas

Águilas Doradas recientemente ganaron un juego contra Millonarios de Alberto Gamero, ese fue otro buen resultado para el equipo que se une al empate 1-1 contra La Equidad. Es poco probable que las Águilas ganen el título del primer semestre, pero cualquier cosa podría pasar.

Se le preguntó a tres diferentes motores de IA sobre cómo le iría a las Águilas Doradas en la Copa Libertadores 2024 y los resultados fueron en su mayoría positivos. Casi todas las IA favorecen al equipo de Rionegro.

Equipo: Águilas Doradas ChatGPT Gemini Bing Cuantos partidos de la fase grupo ganara? 3 2.5 3 Probabilidad de pasar de la fase de grupos 55% 55% 60% De pasar de la fase de grupos que tan lejos podría llegar? Semi-finales Octavos Final De llegar la final podría ganarla? SI SI SI

Las predicciones de la IA sobre el futuro de las Águilas Doradas en la Copa Libertadores 2024 son basadas en como le está yendo al equipo en el primer semestre del FPC 2024 y que también le fue en las últimas tres presentaciones en la Copa Libertadores. No es un veredicto definitivo.