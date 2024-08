No fue por su enfermedad: Javier Acosta, hincha que pidió la eutanasia, reveló el gran motivo de su decisión 

Con una firmeza que respalda la decisión que tomó, Javier Acosta, hincha de Millonarios, habló con el programa ‘Impresentables’, de la emisora ‘Los 40’, y reveló detalles de la determinación que tomó al pedir que le hicieran la eutanasia. El gran motivo no fue por la gravedad enfermedad (osteomielitis) que sufre.

La vida le empezó a cambiar a Acosta de una manera impensada hace nueve años cuando un bus le pasó por encima luego de sufrir un accidente en moto. Después de aquel partido entre Cortuluá y Millonarios, se formó una batalla campal entre barras bracas que iba a dejar a Javier en silla de ruedas.

“Eso fue una batalla campal. Me llevaron a un centro médico donde no hacen nada y allá los hinchas de la otra barra con machete y todo eso. Fue un problema durísimo. La única manera para que me trasladaran al Hospital San Juan de Dios en Armenia fue en una bandeja como una lechona, con los muertos. Imagínese”, le contó Javier Acosta a ‘Impresentables’.

Acosta empezó una batalla diaria para salir adelante y, como él mismo lo confiesa, se gozó la vida, tenía un carro y hasta trabajaba en aplicaciones. Sin embargo, hace cinco años una bacteria se le pegó en el glúteo izquierdo cuando estaba en una piscina en Melgar, y empezó a sufrir de tal manera que la decisión fue clara: “¡No más!“.

Valentina y Javier Acosta. (Foto: Instagram / @rolomillos_13)

“La bacteria que tengo es multirresistente, muy fuerte. Esa bacteria empezó en el glúteo izquierdo, pasó al derecho, ya la tengo en el fémur, en la pelvis y ahora me hizo metástasis en la sangre (…) Me dijeron que hay un tratamiento que puede durar año y medio por la vena, pero se pueden comprometer mis extremidades inferiores. Es decir, primeramente, desarticular o amputar una pierna, pero no me garantizaban que pudiera quedar limpio”, confesó Javier Acosta antes de revelar el gran motivo por el cuál tomó la decisión de solicitar la eutanasia.

No fue por su enfermedad: Hincha que pidió la eutanasia reveló el gran motivo de su decisión

En el programa ‘Impresentables’ le preguntaron a Acosta qué significaba su hija de casi 12 años, María Valentina Acosta, y ahí llegó la emotiva revelación. “El motivo más grande de elegir la eutanasia fue María Valentina porque no pudo permitir que, por mi egoísmo y quedarme en esta vida sufriendo, hacer que mi hija pierda su niñez, infancia y juventud, por cuidar al papa que no se puede mover y es una carga más. Ya viví y viví al extremo, pero Valentina merece una vida bonita, y al lado de mi hermana, mamá y papá, queda en las mejores manos. Para mi Valentina significa, amor, ternura y vida”, reveló Javier sobre la decisión que tomó para que la hagan la eutanasia el viernes 30 de agosto a las 12:00 P.M.

La iniciativa para ayudar a la familia de Javier Acosta

Con el objetivo de asegurar la educación de la hija de Javier Acosta, la emisora ‘Los 40’ decidió iniciar una colecta para darle la tranquilidad a este hincha de Millonarios que María Valentina tendrá el estudio asegurado. “Les quiero decir que gracias y a todas las personas que están aportando un granito de arena quiero decirles que no agradezco tanto por el dinero y la ayuda, lo que más agradezco es que hagan sentir que mi familia no queda sola y desamparada”, afirmó Acosta.

