Javier Acosta, hincha de Millonarios, se ‘casó’ antes de recibir la eutanasia

Una historia que enseña el verdadero valor de la vida. Sin importar su pasión y afición por Millonarios, el testimonio de Javier Acosta tocó el corazón de cada una de las personas que conoció su relato para dejar una gran huella. Una de ellas fue la presentadora Valentina Taguado, quien no dudó y tomó la decisión de ‘casarse’ con este hincha del equipo ‘Embajador’.

¡Todo tiene una hermosa explicación! Por medio de un ‘En Vivo’ de Facebook se hizo viral la historia de Acosta, y cómo no querer saber más, si luchó hasta el momento en el que el cuerpo, la mente y el corazón, le hicieron tomar la decisión de no más. ¿El motivo? Una lucha de más de cinco años contra una bacteria que lo podría llevar a perder sus extremidades inferiores.

Javier Acosta viajó a Tuluá el 8 de agosto de 2015 para ver el partido Cortuluá vs. Millonarios de la Liga Colombiana. La derrota de los ‘Embajadores’ por dos goles a cero terminó por ser los menos importante luego del accidente que lo dejaría en silla de ruedas durante nueve años. En medio de una pelea entre barras bravas un bus le pasó por encima con las llantas delanteras y traseras.

Lejos de echarse a la pena, la consigna de Acosta fue clara. “Llevó nueve años en silla de ruedas gozándomela. Tengo mi carro, ando por ahí y ‘camellaba’ (trabajaba) por aplicaciones. Vivía mi vida normal. El problema comienza de hace cinco años para acá, le confesó Javier al programa ‘Impresentables‘, de la emisora ‘Los 40’.

Javier Acosta (der.), hincha de Millonarios. (Foto: Facebook / des_barata2)

Hace cinco años, Javier Acosta viajó a Melgar, y como cualquier otra persona, se metió a una piscina. Ahí empezó todo… “Me fui a piscina a Melgar y literal se me pegó una bacteria en un glúteo. Esa bacteria fue tan densa que me llegó al hueso (…) Esa bacteria empezó en el glúteo izquierdo, pasó al derecho, ya la tengo en el fémur, en la pelvis y ahora me hizo metástasis en la sangre, confesó el hincha de Millonarios antes de revelar el gran motivo por el que tomó la decisión de pedir la eutanasia.

Javier Acosta, hincha de Millonarios, se ‘casó’ antes de recibir la eutanasia

Valentina Taguado no lo pensó dos veces y después de hablar con Javier Acosta fue a visitarlo al hospital antes de que le realicen la eutanasia el viernes 30 de agosto a las 12:00 P.M. “Le dije que lo quería ir a visitar, que lo quería abrazar y me dio la oportunidad de hacerlo. Él dice que fue muy feliz, pero creo que él me hizo más feliz a mí que yo a él. Ahora bien, un dato no menor. Nos casamos… Simbólicamente y hasta me dio anillo. Le di un aretico porque no tenía más. Entonces, nos casamos simbólicamente”, contó la presentadora de la emisora ‘Los 40’.

El mensaje de Javier Acosta para todos los hinchas del fútbol colombiano

Felipe ‘Pipe’ Flórez, otro de los presentadores del programa ‘Impresentables‘, le pidió a Javier Acosta que les dejara un mensaje a los hinchas del fútbol colombiano y sus palabras fueron contundentes. “Respetemos la vida, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida para ir a quitarle la vida a otra persona porque sí. Tenemos que aprender a ser tolerantes, a respetar, a que no todos pensamos igual. Lo único que le quiero decir a los hinchas del fútbol es que seamos hinchas, que no seamos vándalos, y que no seamos injustos. ¿Con quién? Todos tenemos una mamá que está en casa esperándonos. La mayoría tenemos hijos, hermanos, padres y ellos son los que sufren. Mi mamá sufrió al verme en silla de ruedas. Amen su club, su camiseta, honre esos colores, pero de la mejor manera. Hoy se va un barra brava, un hincha, un papá, un hijo, un gran ser humano, un loquillo. Se va con todas las ganas de seguir viviendo, se va con las ganas de seguir cumpliendo muchos sueños, muchas metas. Ustedes que pueden quedarse acá, disfruten cada minuto con sus familias, cada instante con sus amigos, con sus pareceros“, fueron las palabras de Acosta.

