La otra faceta de Dayro Moreno en el Once Caldas que impresiona en el fútbol colombiano

En el partido anterior de local en el Palogrande, contra Alianza FC, Dayro Moreno recibió un merecido homenaje en el estadio ante toda la hinchada blanca, con humos, trapos y tifos. El ídolo del Once Caldas fue recibido como se merece y se certifica como uno de los jugadores más importantes de la historia del FPC.

Una majestuosa asistencia a ‘tres dedos’ que se roba las miradas del fútbol colombiano. Fue solamente que obtuviera el récord de goleador histórico del fútbol colombiano para comenzar a buscar más alternativas en el ataque de Once Caldas. Un jugador que tiene las zonas de la cancha totalmente pintadas y la jerarquía del equipo de Manizales en sus hombros.

Pese a que Dayro Moreno no marcó, sí mostró otra faceta que deja ver su total influencia en el frente de ataque y la jerarquía para inspirar a que otros compañeros también rematen y tengan oportunidad de anotar. El goleador, en el primer gol del equipo blanco, se ganó las miradas gracias a una asistencia de lujo.

Todo ocurrió durante el partido de Once Caldas contra Deportes Tolima, por la fecha 15 de la Liga Colombiana I-2024. El club de Manizales fue superior y pudo derrotar a uno de los mejores equipos de la Liga Colombiana en este momento. Un 2-1 en el Palogrande bastó para sumar tres puntos claves que dejan al club del entrenador Hernán Darío Herrera prácticamente clasificado.

Dayro Moreno, el nuevo goleador histórico del fútbol colombiano, no para de sorprender en el fútbol colombiano y vistiendo la camiseta del Once Caldas está imparable en la Liga Colombiana I-2024. El atacante tolimense muestra otra de sus facetas en la cancha por la que le llueven elogios.

