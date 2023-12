Los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II llegan a sus partidos finales y este sábado 2 de diciembre se jugó el partido entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, que acabó con triunfo de los rojiblancos 0-2. La hinchada local acabó desatando un caos sobre el final del partido invadiendo la cancha y lanzando objetos, por lo que el Azucarero se expone a una sanción.

El Grupo A de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II está al rojo vivo tras la quinta fecha de los cuadrangulares. Junior de Barranquilla ha logrado llegar a la última jornada con chances de clasificar a la final gracias al triunfo en condición de visitante ante Deportivo Cali.

El ‘Tiburón’ consiguió una gran victoria por diferencia 0-2 en el Monumental de Palmaseca. Se vivió un ambiente sumamente tenso en la ciudad de Cali, ya que una parte de la hinchada del Azucarero desató el caos en los minutos finales del encuentro por su descontento con las decisiones arbitrales.

¿Qué pasó en el partido?

La primera incidencia del partido ocurrió a solo unos minutos del inicio. Corría el séptimo minuto de juego cuando Deportivo Cali quedó en inferioridad numérica. Gustavo Adrián Ramírez vio la tarjeta roja directa por un codazo a Walmer Pacheco, jugada que fue revisada por el VAR.

Sin embargo, la acción que detonó el caos fue sobre el final del encuentro. Luego del doblete de Carlos Bacca, el juez central invalidó el gol de descuento de Deportivo Cali anotado por Luis Haquín. Jhon Vásquez se encontraba en fuera de juego y, pese a no participó en la jugada, obstruía la visión del guardameta de Junior.

Varios hinchas locales enfurecieron con la decisión arbitral y decidieron invadir el terreno de juego. Los fanáticos se acercaron a increpar al árbitro, mientras que otros arrojaron objetos desde las tribunas. De hecho, el propio entrenador Jaime de La Pava aseguró que lo golpearon con una moneda.

“Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice ‘vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra’. El hincha puede gritar y hasta insultar, pero todos debemos tener equilibrio” dijo en la conferencia de prensa tras la derrota que los deja sin chances de clasificar a la final.

Posible sanción contra Deportivo Cali

Tal y como ocurre en casi todas las ligas del mundo, se espera que lo ocurrido en el partido entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla en el Monumental de Palmaseca tenga consecuencias para el equipo local. Las acciones de los aficionados le costarán una sanción al club.

“Cuando el público invada la cancha se sancionará al club local con suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas. Si como consecuencia de la invasión se retardara o impidiera el normal desarrollo del partido, la suspensión será de dos (2) a cuatro (4) fechas” dice el artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).