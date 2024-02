La razón por la cual Juan Castilla no viajo con Deportivo Cali a Medellín

Deportivo Cali ha tenido un inicio de temporada positivo en la Liga BetPlay 2024. Tras tres jornadas, el equipo se mantiene invicto con una victoria y dos empates. A pesar de no haber brillado en sus presentaciones, el conjunto caleño ha demostrado solidez y se ubica en la parte media de la tabla.

El Deportivo Cali tiene un calendario desafiante en las próximas semanas. El equipo “azucarero” enfrentará a rivales de la talla de Atlético Nacional en la Fecha 7, y Santa Fe en la Fecha 6. Esos juegos podrían ser cruciales para el club.

Juan Castilla, el joven mediocampista de 19 años, ha sido uno de los jugadores destacados del Deportivo Cali. Su talento y visión de juego le han permitido ganarse un lugar en el once del entrenador Mayer Candelo.

Castilla no viajo a la ciudad

Castilla no se ha entrenado con el Deportivo Cali desde su regreso de Venezuela. No obstante, esto no es motivo de alarma. Es probable que el cuerpo técnico ha decidido darle al jugador un merecido descanso tras su participación en el Preolímpico.

Castilla regresó recientemente de Venezuela, donde participó con la Selección Colombia Sub-23 en el Preolímpico. Si bien el torneo no fue el esperado para la selección nacional, el jugador colombiano dejó buenas sensaciones y demostró algo de su potencial.

Es probable que Castilla se reincorpore a los entrenamientos en los próximos días y esté disponible para la Fecha 5 de la Liga BetPlay. El joven talento es una pieza importante para el Deportivo Cali y su regreso será un impulso para el equipo en la búsqueda de sus objetivos.