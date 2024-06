El canal Win Sports ha sido uno de los protagonistas de las noticias deportivas de los últimos días por los movimientos que han hecho. Novedades como la aclaración de por qué renunció en su momento Carlos Antonio Vélez, la salida de Javier Fernández ‘El Cantante del Gol’ y la elección de Andrea Guerrero como nueva presidenta, han generado reacciones como la de la periodista Sheyla García.

La primera sorpresa en torno al canal colombiano se dio con el anuncio que ‘El Cantante del Gol’ ya no seguía relatando partidos de la Liga Colombiana por esa señal. Incluso, el mismo Fernández confesó que “el miércoles anterior (29 de mayo) fui sorprendido con la comunicación de que los directivos de Win Sports habían decidido dar por terminado mi contrato de trabajo”.

Ante el revuelo que causó la noticia que había renunciado, Carlos Antonio Vélez tuvo que salir a aclarar que dicha renuncia se dio en octubre de 2023 porque el canal Win Sports le cambió las condiciones de contrato, y por ese motivo no iba a renovar. Sin embargo, “un 9 de enero me vine de Lima a Bogotá en la mañana. Hice una reunión con el presidente y luego regresé en la tarde a Lima. Las condiciones volvieron a su lugar y renové. No inventen. A mí no me han echado de ninguna parte”.

Hablando de presidentes, se dio una salida y una llegada que hizo reaccionar a Sheyla García. Primero, Juan Carlos Peña presentó la renuncia a la junta directiva del canal Win Sports para dejar su cargo como presidente. La aceptaron y luego llegó la noticia de la reconocida periodista que lo iba a reemplazar en el cargo.

Andrea Guerrero, nueva presidenta de Win Sports. (Foto: X / @WinSportsTV)

La cuenta oficial en X de Win Sports anunció el 13 de junio de 2024 que “Andrea Guerrero es la nueva presidenta”. La periodista señaló que “para mí este nombramiento significa mucho no solo por lo que representa para las mujeres continuar conquistando espacios en entornos tradicionalmente masculinos”. Lejos de sentir envidia, la reacción de Sheyla García demostraría cómo es su relación con Guerrero.

Sheyla García reaccionó a la noticia que Andrea Guerrero es la presidenta de Win Sports

A pesar de que en algún momento se llegó a instalar la narrativa que no tenían una buena relación, Sheyla García demostró la alegría que le generó saber que Andrea Guerrero es la presidenta de Win Sports. La periodista publicó dos historias en Instagram sobre esta noticia, en la primera había un collage de fotos con la frase “tanto orgullo nos haces sentir”, y en la segunda compartió el comunicado oficial del canal sobre el nuevo cargo de Guerrero.

García reacciona a Guerrero como presidenta de Win Sports. (Foto: Instagram / @sheylagarcia07)

Carlos Antonio Vélez opinó sobre Andrea Guerrero como presidenta de Win Sports

“¡Acierto total! Inteligente, productiva, preparada y conoce el producto… ¡Win Sports TV hizo lo correcto! Andrea Guerrero llega a un TOP en una carrera exponencial y dedicada. Muy merecido… la perderemos en (el programa) ‘Planeta Fútbol’, es lo único malo“, publicó Carlos Antonio Vélez en X.