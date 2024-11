La fecha 19 de la Liga se jugará en simultánea con dos partidos de las Eliminatorias

Vibrante semana cargada de fútbol en Colombia. Por un lado, se definirán muchas cosas en la fecha 19 del ‘Todos contra Todos’. Por el otro, la Selección Colombia jugará la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol contra Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. El jueves y viernes estará con muchas novedades para las hinchas del país.

Publicidad

Publicidad

Dimayor, entidad que regula el fútbol colombiano, confirmó el día y el horario de todos los partidos de la definitiva fecha 19 de la Liga Colombiana II-2024, que confirmará el grupo de clasificados a cuadrangulares semifinales, los descendidos y los que se quedarán con el ‘punto invisible’. Hay lucha en todos los frentes, entonces la jornada promete muchas emociones en varios estadios del país.

El próximo jueves 14 de noviembre, un día antes del partido de la Selección Colombia contra Uruguay, por la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol, quedará definido el grupo de cuadrangulares semifinales (Junior, Fortaleza, Pasto, Bucaramanga, Medellín), los descendidos (Envigado, Jaguares, Patriotas) y los ‘cabezas de serie’ (Santa Fe, América, Nacional, Millonarios, Tolima). Todos los partidos se jugarán a partir de las 7:00 pm, hora colombiana.

ver también Liga BetPlay Dimayor: ¿Qué es el punto invisible y quiénes lo pueden ganar?

Esto presenta una lamentable novedad para los futboleros en Colombia, pues la jornada se cruzará con dos partidos de las Eliminatorias Conmebol. La fase clasificatoria al Mundial 2026 tendrá tres juegos ese mismo jueves. Venezuela vs. Brasil a las 4:00 pm (hora colombiana), Paraguay vs. Argentina desde las 6:30 pm y Ecuador vs. Bolivia a partir de las 7:00 pm.

Publicidad

Publicidad

La fecha 19 se jugará en simultánea con Paraguay vs. Argentina y Ecuador vs. Bolivia

Es decir, la fecha 19 se disputará sobre los partidos Paraguay vs. Argentina y Ecuador vs. Bolivia, dos juegos casi obligados que se tendrán que grabar, ver el ‘highlights’ o en definitiva, estar pendiente de cómo quedará su equipo en la Liga Colombiana. ¿Usted qué escoge?

Encuesta¿Usted mirará la fecha 19 de la Liga o los partidos de la fecha 11 de las Eliminatorias? ¿Usted mirará la fecha 19 de la Liga o los partidos de la fecha 11 de las Eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

Cabe recordar que quedará definido el grupo de cuadrangulares semifinales (Junior, Fortaleza, Pasto, Bucaramanga, Medellín), los descendidos (Envigado, Jaguares, Patriotas) y los ‘cabezas de serie’ (Santa Fe, América, Nacional, Millonarios, Tolima). Jornada de infarto, que se verá algo afectada por la fecha 11 de las Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que todos los partidos de la fecha 19 van en simultánea a partir de las 7:00 pm, hora colombiana, por las pantallas y servicios de streaming de Win Sports. Y seguramente, tras el pitazo final, se realice el sorteo de los grupos. Por otra parte, las Eliminatorias se podrán ver por el Canal Caracol y RCN.