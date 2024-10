Néstor Lorenzo muestra otra faceta que reitera sus deseos de triunfar con Colombia

No será fácil, pues Néstor deberá enfrentarse a grandes estrategas del fútbol mundial, como Lionel Scaloni, quien ha ganado este reconocimiento en los dos últimos años al frente de la Selección Argentina, campeona del mundo. Marcelo Bielsa, Fernando Batista, Luis de la Fuente, Gareth Southgate, Didier Deschamps, Ronald Koeman y Julián Nagelsmann son otros fuertes rivales de Lorenzo.

Las cámaras de Win Sports dejaron ver a Lorenzo concentrado y charlando con demás entrenadores y formadores mientras observa un partido de la ‘Copa Win Sports’, un torneo aficionado a nivel nacional que permite ver a las futuras estrellas del fútbol colombiano. ‘El Profe’ estuvo tranquilo y hasta bromeando en el partido de Bogotá vs. Bolívar, que se jugó en las canchas de la Federación Colombiana de Fútbol en la capital del país. Faceta definitiva que reitera su compromiso con el FPC.

Néstor Lorenzo muestra que está enfocado en Colombia no solamente con sus resultados, objetivos y estilo de juego, que colocó a la Selección como una de las mejores de Sudamérica, sino que tuvo un gran detalle en la ciudad de Bogotá. Hizo lo que muy pocos entrenadores hacen y así reitera su compromiso de triunfar en el país.

