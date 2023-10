La Liga Colombiana 2023-II está ingresando a su recta final y se vienen las finales, ya solo queda una fecha para terminar la fase del todos contra todos. Salvo América y Millonarios, a todos les queda una jornada para cerrar la primera parte del campeonato. Seis equipos ya aseguraron su clasificación y cinco pelean por dos cupos, unos con más posibilidades que otros.

Águilas Doradas, América de Cali, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional y Millonarios son los equipos que ya tienen su puesto asegurado en los cuadrangulares. Solo Águilas Doradas tiene fijo ser cabeza de serie y lo será del grupo A, de resto todos tienen posibilidades de quedarse con el segundo lugar y obtener el punto invisible del grupo B.

Cuentas para clasificar a los ocho

Todo pareciera indicar que los ocho que están en este momento son los que jugarán por el título de final de año, pero deben ratificarse en la última jornada. Las cuentas son sencillas y esta vez, como no es costumbre, son pocos los equipos con chances. En Bolavip sacamos las cuentas de todos los equipos.

Junior de Barranquilla: Ganando o empatando asegura su clasificación, si llega a perder, debe esperar que los de abajo no ganen, o por lo menos Cali y Alianza Petrolera que son los que lo podrían pasar, el resto entraría a pelear por diferencia de gol, algo muy complicado.

Deportivo Cali: Al igual que el Junior de Barranquilla, con ganar o empatar está adentro, pelearía con Alianza el tema de diferencia de gol. Los tres de abajo, máximo lo podrían igualar en puntos, pero tienen una diferencia de gol muy por debajo.

Alianza Petrolera: Tiene que ganar y que Junior de Barranquilla o Deportivo Cali pierdan, si ellos empatan será muy difícil pelear el tema de diferencia de gol.

Deportivo Pasto: Es uno de los que espera por un milagro, debe ganar por goleada y que Junior de Barranquilla y/o Deportivo Cali, y Alianza Petrolera pierdan. Su diferencia de gol es de -4.

Independiente Santa Fe: el conjunto ‘cardenal’ es el de menos opciones para clasificar, debe ganarle 7-0 al Once Caldas, además, esperar que Deportivo Cali, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto pierdan sus respectivos partidos.

Fecha 20 de la Liga Colombiana

Por ahora la Dimayor no ha definido cómo se jugará la última fecha, pero como es habitual, varios partidos irán en simultáneo por tema de juego limpio, pues no solo se define el tema de clasificaciones, sino que también la posibilidad del segundo puesto. Un aspecto del que ya no hay que preocuparse es el descenso, pues Unión Magdalena y el Atlético Huila, perdieron la categoría anticipadamente.

El único juego que probablemente no se jugará en la fecha de los demás será el de La Equidad y Millonarios, pues los ‘embajadores’ estarán ocupados con las semifinales de la Copa Colombia.