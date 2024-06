Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe disputarán la gran final de la Liga Colombiana I-2024, en lo que será un duelo inédito por a estrella del FPC, compromiso que tiene con mucha expectativa a los aficionados de los dos equipos que desean gritar campeón, en el caso de los santandereanos por primera vez y en los capitalinos por la décima.

Para el compromiso de ida, la Dimayor designó a Wilmar Roldán como el árbitro que llevará las acciones del juego, asignación que tiene muy tranquilos a los futbolistas y cuerpo técnico de ambos clubes, teniendo en cuenta que es el mejor juez del país y uno de los más destacados del continente, pero curiosamente, los aficionados del ‘León’ no están muy satisfechos.

Wilmar Roldán habló de sus actitudes

El árbitro antioqueño habló en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, allí se refirió a diferentes temas, uno de ellos fue sus actitudes en algunas ocasiones hacia sus futbolistas, especialmente cuando dirige en el fútbol colombiano, a los que los encara, a lo que respondió: “Nosotros somos domadores de leones, tenemos que entrar a la cancha como eso, si nosotros entramos a reírnos o a payasear, yo no soy ningún payaso, yo soy un árbitro serio”, palabras que no gustaron a algunos hinchas, especialmente a los de Santa Fe.

Y después agregó: “No es tanto regañar, sino llamarles la atención. Hay jugadores que uno les tiene que hablar fuerte para que entiendan que con una prevención se puede evitar una amarilla, una falta innecesaria, hay jugadores que yo les digo no sujetes en el área, te vas a tirar el trabajo del equipo con un penalti. Hay jugadores que uno les habla de buena forma y le contestan a uno con tres piedras en la mano. Al final del partido todos nos damos la mano, todo queda ahí, yo tengo buena relación con los muchachos”, indicó.

Wilmar Roldan, árbitro muestra amarilla a Elvis Perlaza de Santa Fe por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Luis Ramírez.

Wilmar Roldán habló del VAR

Otro de los temas por los que ha sido señalado Wilmar ha sido su supuesta prepotencia con el VAR, de la que se asegura no le hace caso cuando lo llaman, tema que desmintió, asegurando que es un trabajo en equipo, simplemente que no lo llaman mucho porque él no suele equivocarse mucho, pero cuando el VAR le pide que revise una acción, él lo hace.

“Es bueno desmitificar muchas situaciones, he escuchado mucho que yo no le hago caso al VAR, que si el VAR me llama yo digo que no, eso es totalmente falso. Hay un protocolo que se tiene que seguir y si a mí me hace un árbitro VAR una invitación, yo obligatoriamente tengo que ir. Sáquense esa idea de la cabeza de que cuando yo estoy pitando un partido no quiero ir al VAR, eso es totalmente falso, voy cuando me equivoco. Gracias a Dios me preparo muy bien, como un profesional integral, para minimizar esa brecha del error, voy poco al VAR, porque cometo pocos errores”, sentenció el árbitro colombiano, que después de la final ida, viajará a los Estados Unidos para estar en la Copa América.