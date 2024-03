Atlético Nacional es el más complicado de los tres y solo suma 10 puntos: producto de 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Ese rendimiento lo ubica como el penúltimo en la tabla de posiciones. Tiene pendiente el partido contra Jaguares (Fecha 8) y las cuentas ya las tiene muy complicadas. Eso sí, a su favor tiene que los próximos cuatro partidos serán en Medellín y Envigado, viajará a Bogotá a enfrentar a Santa Fe y espera la visita de Pereira y Tolima, más el clásico vs. DIM en condición de visitante.

Y vale resaltar que cuando alguno de ellos no entra al grupo de los ‘ocho’, se le considera un fracaso, pues por su grandeza, siempre deberían estar peleando por el título hasta el final de la temporada. Que queden eliminados significa un bajonazo en taquilla tanto de local como de visitante, presión, molestias en las hinchadas, críticas en los medios y televisores apagados. Si eso es con uno, como será con los tres fuera de los ‘ocho’.

Es que los tres grandes del fútbol colombiano tuvieron un comienzo de año 2024 bastante complicado, han cedido muchos puntos y aumentaron el aire de crisis. Y parece que entre más pasan las jornadas, más abajo caen en la tabla. América, Nacional y Millonarios no reaccionan y ceden muchísimo terreno.

Se han disputado 12 fechas de la Liga Colombiana 2024-1 y las cuentas no cuadran en Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali , los equipos más grandes de Colombia ven muy complicadas sus posibilidades de acceder a cuadrangulares semifinales y seguir en la pelea por el título. Las cuentas y las probabilidades así lo indican.

