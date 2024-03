Atlético Nacional pasa por una de las peores crisis de la historia. Luego de ser uno de los equipos más destacados en torneos cortos hasta convertirse en el más ganador del fútbol colombiano, más sus gestas a nivel internacional, con dos Copas Libertadores de por medio, el club ‘Verdolaga’ se hunde en un mar de malos resultados y en una incertidumbre a nivel administrativo. Se espera que con el uruguayo Pablo Repetto en la dirección técnica logre salir adelante y mejore su estilo de juego.

Hasta el momento, las cosas no se dan. Con Pablo Repetto al mando, Atlético Nacional suma un empate de local y una dura derrota de visitante, pero parecía que estaba en el Atanasio Girardot, pues cayó en Tunja contra Boyacá Chicó en un juego que tuvo gran cantidad de hinchas del equipo verde. Cuando todo se pensaba que podía mejorar, las cosas han sido diferentes y ahora el club es penúltimo.

Ante toda esta crisis, una voz de referente de Atlético se pronunció y dio su punto de vista ante este mal momento del equipo. Macnelly Torres, campeón de Copa Libertadores, ídolo de Atlético Nacional y referente de una de las mejores épocas de la historia del club, dijo que se tocó fondo, anhela que haya cambios profundos a corto plazo y que se pueda corregir absolutamente todo desde los directivos.

“Yo creo que más bajo no puede caer Nacional. Yo no sé si en este momento se estará pensando en ganar los ocho juegos que quedan y meterse a los ocho. Es algo titánico y más como juega Nacional, no imposible, pero creo que ya Nacional tocó fondo. Yo creo que esto debe servir para que la dirigencia al final del torneo tome decisiones realmente que vayan en mejora de lo que es Nacional”, dijo Macnelly Torres en el VBAR de Caracol Radio.