Leonel Álvarez es uno de los entrenadores que más se ha destacado en los últimos años en el fútbol colombiano y en el exterior, es por esto que cuando un club se queda sin técnico, los hinchas lo piden para que llegue a dirigir a sus equipos, por lo que el antioqueño siempre está sonando.

En los últimos días, ante la salida de Juan Cruz Real del Deportes Tolima, ‘Leo’ fue uno de los nombres que empezó a sonar para llegar al cuadro ibaguereño, especialmente por el deseo que tienen los hinchas de verlo en el banco, para que le pueda cambiar el difícil rumbo que tiene en la actualidad el club.

Sobre la posibilidad de llegar al Tolima, Leonel habló en una entrevista para ‘La Onda Deportiva’, allí expresó que le gustaría dirigir al ‘vinotinto y oro’, debido a que es uno de los equipos que es protagonista del FPC, tiene una muy buena plantilla y suele disputar el título, pero dejó claro que hasta el momento no se han contactado con él.

“A qué entrenador no le gustaría dirigir al Tolima y más con las herramientas que tiene. A mí me encantaría dirigir al Deportes Tolima, pero no he tenido ninguna conversación”, expresó el entrenador que en la actualidad se encuentra sin equipo.

Aunque Leonel era uno de los candidatos, la dirigencia del Tolima ya tiene decidido y negociada la llegada de Alexandre Guimaraes como su nuevo entrenador, el cual será presentado en las próximas horas y se espera que llegue a la ciudad de Ibagué para que asuma la dirección técnica del equipo.

Aquí el video con las declaraciones de Leonel Álvarez: