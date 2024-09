Deportivo Cali no la pasa bien en el fútbol colombiano y pelea por alejarse del descenso.

Deportivo Cali no la pasa bien en el fútbol colombiano, no encuentra las victorias y cosecha durísimas derrotas que lo mantienen en los puestos de riesgo en la tabla del descenso. Las cosas no salen bien. Clubes que se cree son inferiores por historia, parece que lo superan con facilidad por estos días. La última prueba de ello fue el partido de ida por los octavos de final de la Copa Colombia 2024 ante Fortaleza, que ganó 1-0.

Se creía que con Hernán Torres las cosas iban a mejorar e incluso se daría pelea para ingresar a los cuadrangulares seminales. El entrenador es de choque, agresivo, de restricciones, fuerte y con la disciplina como premisa para alcanzar los objetivos, pero el plan no funciona. El equipo, agregando a un referente como Fredy Montero de capitán, no reacciona y no encuentra el rumbo.

La hinchada se angustia por la difícil situación de Deportivo Cali, pues la opción de ir a la B es latente. Esa situación no permite tranquilidad y los futbolistas del club ‘azucarero’ parecen golpeados por este complicado presente. Como es habitual en momentos de crisis, la mira se coloca en el entrenador.

Hernán Torres, técnico de Deportivo Cali. Photos: VizzorImage / Nelson Rios / Cont.

La primera posibilidad que se tendría en el Deportivo Cali es darle continuidad a Hernán Torres, aunque hay rumores de que la junta directiva quisiera cambiar el rumbo. Se conoció que en las últimas horas habría reunión para definir temas de liquidación si se llega a dar por terminado el contrato.

Los candidatos para reemplazar a Hernán Torres en el Deportivo Cali

En el VBAR de Caracol Radio comenzaron a sondear algunos nombres que estarían libres y podrían ser considerados en el primer finalista colombiano de la Copa Libertadores. El extranjero más cercano en el radar sería Lucas Pusineri, un técnico argentino que conoce a Deportivo Cali y que tendría su segundo oportunidad para sacarlo definitivamente de esa pelea por el descenso.

La mira también se coloca en Colombia, siendo Lucas González otro nombre a considerar, que ya tuvo experiencia en América de Cali y no dejó mala imagen. Tras su paso por Central Córdoba, estaría libre para retomar sus actividades. Algunos comentan que no ven con malos ojos el regreso de Jorge Luis Pinto.

Para rematar, aparece Eugenio ‘Cheché’ Hernández, alguien del alma del Deportivo Cali y que sería bien recibido. Se sabe que este entrenador tiene un estilo parecido a Hernán Torres, donde las restricciones y la disciplina son primordiales.