Una polémica se ha armado en las últimas semanas en el Canal RCN, debido al partido que narró Eduardo Luis en el que la Selección Colombia le ganó a Brasil, juego en el que estuvo reemplazando a Javier Fernández, que se encontraba enfermo, narración que gustó a muchos, debido a la pasión que mostró el ‘Toxi’.

Eduardo recibió cientos de halagos por medio de las redes sociales y muchos le pidieron a Andrea Guerrero, quien es la directora de deportes del canal, que lo mantenga y no ponga más al ‘Cantante del Gol’ en los juegos de la ‘tricolor’, hecho que sigue dando de qué hablar y ahora se ve hasta en las transmisiones de los partidos de la Liga Colombiana.

Javier estuvo narrando el partido que Atlético Nacional venció al América de Cali por la tercera fecha de los cuadrangulares, allí estuvo en compañía en los comentarios con Campo Elías Terán y Faryd Camilo Mondragón, los cuales en plena transmisión, le habrían mandado una ‘pulla’ a Eduardo, el cual no pasó desapercibido.

El palazo a Eduardo Luis

El que empezó la indirecta para el ‘Toxi’ fue Campo, el cual dijo: “Se me olvidó en la presentación, le pido excusas, Javier, el narrador oficial de la Selección Colombia”, a lo que el ‘Cantante’ respondió con agradecimiento, pero sin dejar su ‘pulla’: “No se preocupe, no pasa nada. Eso lo sabe la gente”, mientras que Mondragón no se quiso quedar por fuera e indicó, “eso se sabe, eso se sabe”.

Estas palabras fueron interpretadas por los televidentes como un claro mensaje para Eduardo, el cual ha recibido muchos mensajes de respaldo por parte de sus seguidores, que lo han pedido para que esté en los próximos compromisos de la Selección, algo que de momento no estaría en los planes de RCN, aunque todo puede cambiar.

La respuesta de Eduardo Luis a las indirectas

Pues tras las polémicas palabras de Campo Elías, Javier Fernández y Faryd Mondragón, el ‘Toxi’ relator’ no se quedó callado y mandó llamativo mensaje por medio de su cuanta de ‘X’: “La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO. Todo puede cambiar amigos… solo debemos estar listos… Abrazo mi genteeeeee…”.

Ante el ida y vuelta de mensajes entre los dos narradores y los comentaristas de Win Sports, no sería nada extraño que siga la polémica, ya sea en medio de las transmisiones o por medio de las redes sociales.

